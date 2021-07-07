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07.07.2021 18:30
Рубрика: Экономика

Ставка на инфраструктуру: Как регионам разогнать инвестиционный маховик

Текст: Евгений Плисецкий (доцент факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ)
Во время Петербургского экономического форума, прошедшего в июне этого года, президент Владимир Путин поручил правительству создать систему поддержки новых инвестиционных проектов и внедрить ее во всех регионах России до 2024 года. Такими инвестпроектами могут стать капиталовложения в государственную инфраструктуру, которые существенно стимулируют экономический рост.

Правительство Михаила Мишустина уделяет повышенное внимание вопросам обеспечения устойчивого развития инфраструктуры в регионах, снятия межрегиональных различий в уровне и качестве ее развития. Здесь можно указать и на реализуемые федеральным центром и регионами адресные инвестиционные программы, и на программы развития инфраструктуры в рамках территориальных кластеров, в том числе ОЭЗ, ТОСЭР. Также конкретные меры по развитию транспортной и энергетической инфраструктуры определены в комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

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При этом существенная проблема в реализации масштабных инфраструктурных проектов упирается в ограниченные, главным образом, бюджетные возможности регионов. Они связаны с недостаточным уровнем наполняемости бюджетных систем и отсутствием грамотного планирования межрегиональных проектов.

На сегодняшний день новой ключевой мерой, призванной содействовать регионам в разработке и создании новых объектов инфраструктуры, являются так называемые инфраструктурные кредиты. На проходящих в Минэкономразвития совещаниях, в том числе с участие министра, активно обсуждаются основные условия и порядок распределения таких кредитов, а также критерии для отбора проектов. Президентом в недавнем послании Федеральному Собранию было объявлено о необходимости проработки вопросов предоставления бюджетных инфраструктурных кредитов по льготной ставке не более 3% сроком на 15 лет.

Отсутствие или недостаточность развития инфраструктуры может привести к снижению темпов экономического роста, а зачастую и обусловить стагнацию национальной или региональной экономической системы вследствие увеличения издержек производства и ухудшения качества услуг.

В разработанной Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года обращается внимание на несоответствие текущего уровня развития инфраструктуры потребностям экономики и населения субъектов РФ. Для достижения уровня большинства развитых стран по государственным расходам на развитие транспортной инфраструктуры на душу населения, как отмечено в документе, в России необходимо увеличение капиталовложений в указанной сфере в 4-5 раз.

Оценивая инфраструктурный потенциал российских регионов, можно отметить, что наиболее высокую оценку инфраструктурной оснащенности получили регионы европейского Центра России, Северо-Запада, юга европейской части страны и Урало-Поволжья. Регионами-лидерами по показателю фондооснащенности (без учета городов федерального значения) являются Московская область - 157 млн руб. на кв.м., Республика Крым - 83, Краснодарский край - 71, Республика Татарстан - 57, Калининградская область - 51 млн руб. В первую десятку (на начало 2018 г.) вошли также Белгородская, Самарская, Липецкая и Тульская области, Чувашская Республика с показателями соответственно 36-45 млн руб. на кв.м. Регионами-аутсайдерами по фондонасыщенности территории являются Чукотский автономный округ, Магаданская область, республики Тыва и Якутия, в которых этот показатель колеблется в пределах 0,2-0,6 млн руб. Это дает основание говорить о крайне низком уровне развития их инфраструктурного потенциала.

Таким образом, свыше четверти субъектов РФ имеют более низкий по сравнению со средним по стране уровень развития инфраструктурного потенциала, что подтверждает выводы о наличии значительных территориальных диспропорций в российской экономике.

Как исправить эту ситуацию? Во-первых, важно синхронизировать интересы всех сторон, реализующих инфраструктурные проекты, - государства, муниципалитетов, компаний. Этот вопрос стоит остро не первый год. При этом нужно учесть и глобальные макроэкономические факторы, и внутреннюю специфику регионов.

Во-вторых, особое внимание стоит уделить вопросу снижения административных ограничений на утверждение проектной документации для каждого из проектов, предусмотреть механизмы дополнительного привлечения внебюджетных инвестиций в формирование инфраструктуры.

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В-третьих, регионы должны четко сформировать реестры имеющейся и создаваемой инфраструктуры, определить приоритетность и этапность создания новых и реконструкции существующих объектов, увязать их с существующими планами по развития производственной базы.

И, наконец, чтобы запустить в регионах инвестиционный рост, нужны четкие принципы того, как регионы управляются и какова их роль в решении поставленной задачи. Если это будет определено, то, в свою очередь, вице-премьеры, как новые кураторы макрорегионов (инициативу озвучил президент РФ Владимир Путин), должны обеспечить регионам условия эффективной работы, защиту их интересов и содействие в реализации приоритетных инфраструктурных проектов. Регионам должна быть обеспечена и профессиональная аналитическая поддержка: например, за счет формирования профильного института развития. Успешное поэтапное решение задач социально-экономического развития регионов, в свою очередь, должно стать для вице-премьеров главным KPI работы, которое будет оцениваться политическим руководством страны.

Экономика Недвижимость Инфраструктура

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