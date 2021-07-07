Тарантино стал владельцем старинного кинотеатра в Лос-Анджелесе

Оскароносный американский кинорежиссер Квентин Тарантино приобрел старинный кинотеатр Vista в Лос-Анджелесе, сообщает THR.

Здание находится на одной из центральных улиц города - бульваре Сансет. В нем только один зрительный зал. Из-за пандемии кинотеатр прекратил свою работу. "В планах открыть Vista к Рождеству, - цитирует Тарантино РИА Новости. - На экране зрители смогут посмотреть как старые, так и новые фильмы".

Кинотеатру Vista почти сто лет - его открыли в октябре 1923-го. В разные годы здесь ставили водевили и устраивали кинопоказы. Одновременно в кинотеатре могут находиться 400 зрителей.

Ранее 58-летний Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов всех времен. Первое место, как и прежде, в личном рейтинге американского режиссера, сценариста, актера и продюсера занимает "Хороший, плохой, злой" Серджио Леоне. Далее следуют: "Рио Браво", "Прокол", "Таксист", "Его девушка Пятница", "Пять пальцев смерти", "Ящик Пандоры", "Кэрри", "Только ваш", "Пять гробниц по пути в Каир" и "Челюсти".