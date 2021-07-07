Умер актер и режиссер Роберт Дауни-старший

Американский актер и режиссер Роберт Дауни-старший, отец актера и продюсера Роберта Дауни-младшего, скончался в возрасте 85 лет.

Об этом сообщает New York Daily News со ссылкой на подтверждение от супруги кинематографиста.

Как уточнено, Дауни, в последние годы страдавший от болезни Паркинсона, мирно отошел во сне в своем доме в Нью-Йорке утром 7 июля.

Роберт Джон Дауни-старший (настоящая фамилия Элиас) родился 24 июня 1935 года. Его отец, Роберт Элиас, был литовско-еврейского происхождения; мать Бетти Маклафлин - ирландка.

В бизнесе - с конца 50-х. На счету - ленты "Сладкий запах секса", "Стёртые локти", "Губы напрокат", "Загон", "Палки и кости", "В ж*** академию".

Дауни-младший - сын Дауни-старшего от первого брака - с актрисой Элси Дауни.