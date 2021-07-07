Умер актер Игорь Андреев

Известный советский, белорусский актер кино, театра и ТВ и театральный деятель Игорь Андреев скончался 6 июля.

Некролог опубликован на сайте минского Национального академического драматического театра имени Горького, в котором с 1973-го года служил Андреев.

"Мы потеряли талантливого артиста и профессионального театрального деятеля, который оставил весомый след в искусстве страны", - говорится в нем.

Андреев родился 8 мая 1952 года в Минске. В 1973-м окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт по специальности "актер драматического театра и кино", в 1990-м - Белорусский государственный театрально-художественный институт по специальности "организация, планирование и управление театральным делом".

На экранах - с 1973-го: детектив (про ограбление заводского кассира) "Задача с тремя неизвестными", где единственной зацепкой оперов была ондатровая шапка, Корней в многосерийной мелодраме "Антанты и кариатиды", Забавский в "Возьму твою боль" - с Гостюхиным, "Белые волки", "Куба", "Мухтар", "Обратная сторона Луны", другие.