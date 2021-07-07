Уральские промпредприятия измерят качество продукции цифрой

Что сегодня называют цифровизацией? В основном - технологии, упрощающие работу. Так, на крупном комбинате горнодобывающей отрасли "Ураласбест" она развивалась с 70-х годов. Тогда здесь были огромные вычислительные машины, появились первые системы АСУТП. В начале 90-х начали использовать персональные компьютеры, - рассказывает первый заместитель гендиректора-коммерческий директор ПАО "Ураласбест" Яков Ременник.
- В двухтысячных мы дали старт внедрению спутниковых технологий, комплексов для слежения за техникой. Сегодня, например, у нас автосамосвалы оборудованы системой спутниковой навигации. Диспетчер в режиме реального времени видит, где находится техника, что помогает принимать оптимальные решения. В результате мы снизили простой техники и число внеплановых ремонтов, а также себестоимость, - делятся опытом на комбинате.
Нынче промышленники запускают комплексную систему планирования ресурсами предприятия (ERP), которая представляет собой интеграцию оборудования и прочих активов с внешними сервисами. Если раньше для каждой задачи нужно было создавать отдельное программное решение, то сейчас есть возможность объединить их в один набор.
- Руководителям хочется видеть конкретные цифры, позволяющие судить об экономической выгоде новых технологий. Но важно понять и сколько компания теряет, не внедряя интеграционную систему, оценивать простои - это можно сделать, используя нашу разработку, - отмечает руководитель подразделения развития практик ERP фирмы "1С" Алексей Кислов.
Интеграцией данных путем ввода единой информационной системы активно занимаются в горнодобывающем секторе. Например, "Ураласбест" сейчас внедряет ее, чтобы увеличить скорость обработки информации, поступающей из подразделений комбината, оптимизировать текущие бизнес-процессы.
- Но нужно учитывать и информационную безопасность: проверить юридические и лицензионные ограничения до начала интеграции цифровых решений. Также огромное количество разнородных данных требуется упорядочить, чтобы собирать только ценные сведения, а затем установить порядок их обмена, - добавляет заместитель технического директора по ИТ крупного отраслевого предприятия Урала Виталий Черепанов.
Участники рынка сталкиваются с похожими вызовами и предлагают друг другу нестандартные способы повышения производительности. Одна из компаний, помогающая бизнесу с цифровой трансформацией, уверена: вместо продукции можно продавать услугу.
По мнению Якова Ременника, результат такого подхода сложно предсказать, но эффект от запуска цифровых сервисов явно будет. Другая проблема, встающая перед отраслью, - адаптация специалистов. В число компетенций будущего для промышленности входят физическая и психологическая готовность людей выполнять работу в окружении роботов.
Горняки занимаются обучением кадров плодотворно. Скажем, в рамках реализации проекта "Уральская инженерная школа" комбинат готовит потенциальных работников со школьной скамьи, а другие игроки промсектора давно разрабатывают образовательные программы вместе с вузами. Современные системы будут постоянно улучшаться, поэтому молодым ребятам нужно знать предметную область, информационные системы и азы программирования, думает Алексей Кислов.
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