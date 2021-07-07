Уральские промпредприятия измерят качество продукции цифрой

Компании региона по уровню цифровизации промсектора занимают ведущие позиции, считают эксперты отрасли. Но как доказать обоснованность вложенных ресурсов, если инструменты для той же аналитики данных имеют отложенный эффект? Об этом вопросе производители и поставщики ИТ-решений рассуждали на пленарной сессии Иннопрома ""Кибериммунная цифровизация: от датчиков до экономической эффективности".

Что сегодня называют цифровизацией? В основном - технологии, упрощающие работу. Так, на крупном комбинате горнодобывающей отрасли "Ураласбест" она развивалась с 70-х годов. Тогда здесь были огромные вычислительные машины, появились первые системы АСУТП. В начале 90-х начали использовать персональные компьютеры, - рассказывает первый заместитель гендиректора-коммерческий директор ПАО "Ураласбест" Яков Ременник.

- В двухтысячных мы дали старт внедрению спутниковых технологий, комплексов для слежения за техникой. Сегодня, например, у нас автосамосвалы оборудованы системой спутниковой навигации. Диспетчер в режиме реального времени видит, где находится техника, что помогает принимать оптимальные решения. В результате мы снизили простой техники и число внеплановых ремонтов, а также себестоимость, - делятся опытом на комбинате.

Нынче промышленники запускают комплексную систему планирования ресурсами предприятия (ERP), которая представляет собой интеграцию оборудования и прочих активов с внешними сервисами. Если раньше для каждой задачи нужно было создавать отдельное программное решение, то сейчас есть возможность объединить их в один набор.

- Руководителям хочется видеть конкретные цифры, позволяющие судить об экономической выгоде новых технологий. Но важно понять и сколько компания теряет, не внедряя интеграционную систему, оценивать простои - это можно сделать, используя нашу разработку, - отмечает руководитель подразделения развития практик ERP фирмы "1С" Алексей Кислов.

Интеграцией данных путем ввода единой информационной системы активно занимаются в горнодобывающем секторе. Например, "Ураласбест" сейчас внедряет ее, чтобы увеличить скорость обработки информации, поступающей из подразделений комбината, оптимизировать текущие бизнес-процессы.

- Но нужно учитывать и информационную безопасность: проверить юридические и лицензионные ограничения до начала интеграции цифровых решений. Также огромное количество разнородных данных требуется упорядочить, чтобы собирать только ценные сведения, а затем установить порядок их обмена, - добавляет заместитель технического директора по ИТ крупного отраслевого предприятия Урала Виталий Черепанов.

Участники рынка сталкиваются с похожими вызовами и предлагают друг другу нестандартные способы повышения производительности. Одна из компаний, помогающая бизнесу с цифровой трансформацией, уверена: вместо продукции можно продавать услугу.

По мнению Якова Ременника, результат такого подхода сложно предсказать, но эффект от запуска цифровых сервисов явно будет. Другая проблема, встающая перед отраслью, - адаптация специалистов. В число компетенций будущего для промышленности входят физическая и психологическая готовность людей выполнять работу в окружении роботов.

Горняки занимаются обучением кадров плодотворно. Скажем, в рамках реализации проекта "Уральская инженерная школа" комбинат готовит потенциальных работников со школьной скамьи, а другие игроки промсектора давно разрабатывают образовательные программы вместе с вузами. Современные системы будут постоянно улучшаться, поэтому молодым ребятам нужно знать предметную область, информационные системы и азы программирования, думает Алексей Кислов.