В Chrome можно будет мгновенно восстановить закрытые вкладки

В браузере Google Chrome появится функция быстрого восстановления вкладок. Об этом сообщает портал Androidpolice.com.

Если пользователь вдруг закроет вкладку, то он сможет ее быстро открыть, нажав на специальную клавишу. При этом только что закрытая страница подгрузится из кэша - памяти браузера, где хранятся данные, которые могут быть запрошены с наибольшей вероятностью.

Отметим, что на операционной системе Android уже существует функция хранения закрытых вкладок в кэше, но в настольной версии браузера ее применят впервые.