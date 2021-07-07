В Киеве идет спецоперация по задержанию стрелка, ранившего полицейского

В Киеве проводится спецоперация по задержанию мужчины, который открыл стрельбу по пришедшим к нему полицейским и ранил одного из них, об этом сообщила 7 июля пресс-служба столичного управления Национальной полиции Украины.

Как сообщается, в квартире на Голосеевском проспекте произошел конфликт, и туда выехал патрульный наряд. Владелец квартиры открыл огонь по прибывшим из охотничьего ружья. В результате один из полицейских был ранен в руку, также ранения в лицо получил еще один человек, находившийся рядом. Стрелок после этого заббарикадировался в квартире.

Раненым оказана необходимая помощь. Для поимки злоумышленника привлечен спецназ.