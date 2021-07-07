В Киеве задержан ранивший полицейского мужчина

В Киеве 7 июля была успешно проведена спецоперация по задержанию мужчины, открывшего стрельбу по пришедшим к нему полицейским и ранившего одного. Об этом сообщает телеканал "Магнолия".

Злоумышленника под конвоем вывели из квартиры на Голосеевском проспекте в Киеве. Мужчина без майки и в наручниках, информирует телеканал.

По предварительным данным, мужчина открыл стрельбу, так как решил, что полиция прибыла отбирать у него квартиру по решению суда.

Как сообщила ранее пресс-служба столичного управления Национальной полиции Украины, в квартире на Голосеевском проспекте произошел конфликт, и туда выехал патрульный наряд. Владелец квартиры открыл огонь по прибывшим из охотничьего ружья. В результате один из полицейских был ранен в руку, также ранения в лицо получил еще один человек, находившийся рядом. Мужчина после этого заббарикадировался в квартире.

Раненым была оказана необходимая помощь. Для задержания злоумышленника был привлечен спецназ.