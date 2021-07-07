В России нашли способ борьбы с недобросовестными производителями "молочки"

Минпромторг предлагает не выдавать ветеринарные сертификаты на молочную продукцию, если ее производитель не зарегистрирован в системе маркировки.

Как говорится в проекте постановления правительства, предлагается включить в правила оформления ветеринарных документов пункт о проверке регистрации производителя в информационной системе маркировки.

В пресс-службе Центра развития перспективных технологий, являющегося оператором системы маркировки, РИА Новости пояснили, что обязательная маркировка всей молочной продукции в полной мере вводится с 1 декабря, а предлагаемые поправки призваны "исключить из легального поля тех, кто не регистрируется в системе".

Сейчас некоторые производители по одному сертификату отгружают больше продукции, чем в нем указано, и предлагаемые поправки, в частности, помогут бороться с такими нарушениями.

Обязательная маркировка сыра и мороженого введена с 1 июня, с 1 сентября обязательными станут требования для продукции со сроком хранения более 40 суток, с 1 декабря - для "молочки" со сроком хранения до 40 дней.