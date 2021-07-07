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07.07.2021 10:18
Рубрика: Власть

В России проверят цены на ПЦР-тесты в частных клиниках

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проверить обоснованность цен на ПЦР-тестирование в частных медицинских организациях и коммерческих лабораториях.

Мишустин: Вопросы с поставками в регионы вакцин практически решены

Федеральная антимонопольная служба и Роспотребнадзор должны представить свои выводы до 19 июля.

От министерства промышленности и торговли в правительстве ждут помесячные планы выпуска вакцин основными производителями на период до конца 2021 года. "Темпы вакцинации значительно ускорились. Теперь необходимо следить, чтобы хватало препаратов. Запас вакцины есть. Важно своевременно поставлять ее во все регионы страны", - указал ранее глава кабинета министров.

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