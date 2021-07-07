В Россию пришли новые планшеты Huawei на HarmonyOS

Компания Huawei анонсировала на российском рынке три новых планшета - Huawei MatePad 11, Huawei MatePad Pro 12,6 и Huawei MatePade Pro 10,8. Все три гаджета работают на операционной системе HarmonyOS 2.0, обеспечивающей обновленный функционал и новый стиль оформления рабочего стола.

Фото: HUAWEI

Отличительной особенностью Huawei MatePad 11 стал IPS-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2560 на 1600 пикселей. Чем выше частота экрана, тем плавнее отображается изображения - нововведение оценят как любители игр, так и те, кто много работает с графикой. Просматривать страницы веб-браузера станет еще комфортнее - они будут отображаться очень плавно.

Художникам и дизайнерам понравится новый Huawei M-Pencil второго поколения. Он получил сразу несколько любопытных функций - пользователи могут настроить их в зависимости от количества нажатий на стилус. То, что вы рисуете на экране планшета с помощью стилуса, отображается очень быстро - всего 2 миллисекунды и изображение уже появится на экране.

На планшете очень комфортно смотреть кино. Во-первых, Huawei MatePad 11 способен продержаться на одном заряде аккумулятора целых 12 часов в режиме проигрывания видео в разрешении Full HD, а во-вторых, он оснащается очень качественным звуком, который разрабатывался вместе с инженерами Harman/Kardon.

Фото: HUAWEI

Huawei MatePad Pro получил 12,6 дюймовый OLED-дисплей с соотношением сторон 16:10. Полезная площадь экрана при этом составляет 90% - это значит, что пользователь сможет уместить на него еще больше полезного контента. Высока контрастности 1 000 000:1, широкий цветовой охват DCI-P3 и точность цветопередачи ΔE<0,56 гарантируют реалистичность отображения цветов на уровне профессиональных мониторов, что позволяет фотографам и дизайнерам использовать планшет как портативный второй монитор.

Планшет оснащен флагманским процессором Kirin 9000E - на сегодняшний день это один из самых быстрых чипов в мире и с его помощью можно решать любые задачи, будь то высокопроизводительные игры или работа с графикой. Если пользователь любит рисовать или ему нужно что-то написать от руки, то сделать это можно с помощью стилуса Huawei M-Pencil второго поколения. А полноразмерная клавиатура Smart Magnetic Keyboard понравится тем, кто набирает много текстов и предпочитает для этого именно физическую клавиатуру, а не экран планшета.

Планшет оснащен звуковой системой с восемью высокоамплитудными динамиками, что обеспечивает эффект полного погружения в мультимедийный контент. С помощью основной камеры 13 МП и широкоугольной фронтальной камера 8 МП можно снимать красивые фотографии. А благодаря мощному аккумулятору и фирменным технологиям энергосбережения планшет способен работать до 14 часов. Функция быстрой зарядки способна зарядить устройство с нуля до ста процентов всего за 2 часа 10 минут, а беспроводная зарядка 27 Вт и обратная беспроводная зарядка 10 Вт позволяют подзаряжать от планшета телефон и другие устройства.

Фото: HUAWEI

Модель Huawei MatePad Pro с диагональю 10,8 дюймов поддерживает все функции "старшей" модели, но при этом получила более тонкий корпус (всего 4,9 мм). Также поддерживается быстрая зарядка.

Все планшеты получили обновленные функции Huawei Share, которые позволяют подключать планшеты к ноутбукам и взаимодействовать с ними в трех режимах: проецирования (Mirror Mode), расширения (Extend Mode) и взаимодействия (Collaborate Mode). В режиме проецирования экран подключенного ПК дублируется на экране планшета, что позволяет мгновенно подписывать документы и добавлять аннотации. Также можно рисовать на ПК при помощи Huawei M-Pencil и планшетов серии Huawei MatePad, используя их непосредственно в качестве стилуса и графического планшета. Режим расширения превращает планшет в дополнительный экран для ПК - это позволяет отображать больше контента, просматривать справочные материалы или искать что-то в Интернете. Инновационный режим Collaborate Mode обеспечивает кроссплатформенное взаимодействие между HarmonyOS и Windows, в результате чего обмен текстом, изображениями и документами между подключенными устройствами выполняется при помощи простого перетаскивания.

Фото: HUAWEI

Пользователи смогут выбрать модель Huawei MatePad Pro 12,6 дюймов в комплекте со клавиатурой и стилусом, так и без нее. Количество оперативной памяти 8 Гб, встроенной - 256 Гб. Модель Huawei MatePad Pro с диагональю 10,8 дюймов будет поставляться со стилусом в комплекте - объем оперативной памяти составляет 8 Гб, встроенной - 128 Гб. А покупатели Huawei MatePad 11 смогут выбрать из трех конфигураций - на 64, 128 или 256 Гб встроенной памяти. Предварительный заказ в России начнется с 20 июля 2021 года.