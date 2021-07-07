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07.07.2021,  
14:10
Текст:  Алексей Моисеев

Вертолеты LCH подержат Ми-35 в войне против террористов в Африке

Ударные вертолеты LCH индийской авиастроительной компании HAL отправятся в Африку. Сообщатся, что подписано соглашение о поставках этих винтокрылых машин военно-воздушным силам Нигерии, пилоты которой уже проходят первоначальную подготовку по эксплуатации новой техники.

Отмечается, что контракт (официально еще не подтвержденный) станет первым в истории данной программы.

LCH - Light Combat Helicopter начали создавать в 2006 году. Учитывая местную специфику, его специально адаптировали для действий в условиях высокогорной местности - до 6500 метров. Первый полет был осуществлен через четыре года.

Специалисты относят эти вертолеты к легкой винтокрылой технике - вес пустого составляет всего 3000 кг, а максимальная взлетная масса 5500 кг. В то же время предусмотрена защита экипажа из двух человек от 12,7-мм бронебойных пуль.

Устанавливаются два 1200-сильных двигателя ТМ333-2С2, разработанные совместно с французской Turbomeca.

Максимальная скорость - 330 км/ч, крейсерская - 260 км/ч. Дальность полета - до 700 км.

Фото: Генштаб ВСУ
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В носовой части размещена обзорно-прицельная система, позволяющая вести боевые действия в любое время суток.

В качестве вооружения применена 20-мм автоматическая пушка, также имеются четыре точки подвески управляемых и неуправляемых ракет.

В настоящее время на вооружении ВВС Нигерии находятся вертолеты американского, французского, германского и российского производства, в том числе Ми-24, Ми-35 и Ми-171Ш. Эта техника активно используется в операциях против незаконных вооруженных формирований.

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