Врач объяснил отсутствие антител после прививки от коронавируса

На фоне массовой вакцинации от коронавируса много вопросов и волнений вызывает количество и процесс формирования антител в крови. А ведь эффект от прививки не ограничивается только одним моментом, пояснил врач общей практики Европейского Медицинского Центра Александр Доленко.

"Нигде в мире не установлены специфические границы, которые обозначали бы, какое количество антител достаточно для предотвращения заболевания, а какое нет, - цитирует эксперта "Прайм".

Как пояснил медик, отсутствие антител после сделанной прививки может быть связано с индивидуальными особенностями организма и иммунной системы. Чаще это происходит у людей старшего возраста. В этом случае показана ревакцинация другим препаратом. Выявляет эту необходимость и дает рекомендацию врач.

Ранее в Минздраве назвали условия вакцинации переболевших COVID-19. После выздоровления и перед процедурой должно пройти не менее полугода. Тем, кто уже сделал прививку, в условиях эпидемии нужна ревакцинация каждые шесть месяцев. Эффективность процедуры зависит в том числе от правильной подготовки, напоминают медики. Накануне и после введения вакцины нужно воздержаться от алкоголя, поберечь себя от тяжелых физических нагрузок - дать иммунной системе "не отвлекаться" и среагировать на введение препарата, защищающего от коронавируса.