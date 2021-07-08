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8 июля 2021 г.

Распоряжение правительства Республики Алтай от 7 июля 2021 года № 413-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019 - nCoV) на территории Республики Алтай" следующие изменения:

1) пункт 6 дополнить подпунктом "с" следующего содержания:

"с) обеспечить перевод не менее 30 % работников (в приоритетном порядке - работников в возрасте 65 лет и старше) на дистанционный (удаленный) режим работы, за исключением работников, функции которых осуществляются непосредственно на рабочем месте.";

2) пункт 11 дополнить подпунктом "н" следующего содержания:

"н) обеспечить перевод не менее 30 % работников (в приоритетном порядке - работников в возрасте 65 лет и старше) на дистанционный (удаленный) режим работы, за исключением работников, функции которых осуществляются непосредственно на рабочем месте.";

3) пункт 12 дополнить пунктом "п" следующего содержания:

"п) обеспечить перевод не менее 30 % работников (в приоритетном порядке - работников в возрасте 65 лет и старше) на дистанционный (удаленный) режим работы, за исключением работников, функции которых осуществляются непосредственно на рабочем месте.".

Исполняющий обязанности Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай Э.А.Ялбаков



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