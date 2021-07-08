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08.07.2021 15:20
Рубрика: Общество

Англия и Франция в 1939-1940 годах готовились нанести удар по СССР

Текст: Елена Яковлева
Англия и Франция в 1939-1940 годах активно готовились нанести удар по СССР и уничтожить бакинские нефтепромыслы. Это подтверждается документами, представленными на выставке "Накануне Великой Отечественной. 1 сентября 1939 - 22 июня 1941".

Эти страны собирали на Ближнем Востоке многотысячные войска, а Париж намеревался использовать российских эмигрантов-горцев, выходцев с Кавказа для диверсий в советском Закавказье.

Фото: mos.ru
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Планы военных действий против Советского Союза возникли у них после подписания в августе 1939 года советско-германского договора о ненападении, который вызвал у них опасения усиления Третьего рейха за счет поставок из СССР, прежде всего нефти. Предполагались бомбежки бакинских нефтепромыслов и портов в Туапсе и Батуми.

Для противодействия советско-германскому союзу также рассматривалась возможность дестабилизации ситуации на Кавказе за счет активизации национал-сепаратистских и религиозных движений.

На крайний случай были даже выработаны даже планы военного вторжения в регион французской и британской армий.

Операция против советских нефтедобывающих районов получила название Pike ("Копье"). В конце марта 1940 года англо-французский высший военный совет принял решение спланировать удар по Закавказью. Но спустя месяц премьер-министр Великобритании Чемберлен заявил, что СССР меняет политический курс в отношении Германии, и операцию Pike отменили, уточняет агентство РИА Новости.

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Из российских архивов были представлены документы, демонстрирующие осведомленность советского руководства об этих планах. В частности, сообщение Лаврентия Берии, тогда народного комиссара внутренних дел, от 4 ноября 1939 года со ссылкой на сведения, полученные парижской резидентурой советской внешней разведки. Он говорит в нем наркому обороны Клименту Ворошилову о секретных отправках англо-французских войск на Восток. В Персидском заливе, по представленным им сведениям, грузились войска, которые отправлялись в сирийские порты. В самой Сирии тогда находилось около 300 тысяч солдат под командованием французского генерала Максима Вейгана. Французские спецслужбы собирали подробные сведения о топографии местности, состоянии дорог и естественных преград в Грузии, Армении и Азербайджане, подчеркивал Берия в еще одном докладе Ворошилову в середине декабря 1939 года.

А в феврале 1940 года начальник Пятого управления РККА Иван Проскуров направил на имя замнаркома обороны СССР Григория Кулика разведывательную сводку "по событиям на Западе".

"По данным, исходящим из масонских кругов Бельгии, англо-французский стратегический план операций союзнических войск Ближнего Востока под командованием генерала Вейгана против Советского Закавказья базируется на убеждении в недостаточности транспортных возможностей СССР для своевременного подвоза войск и снабжения из внутренних районов Советского Союза", - писал в сводке Иван Проскуров.

Советское руководство постаралось принять надлежащие меры. 4 мая 1940 года Комитет обороны при Совнаркоме СССР издал постановление "Об обеспечении перевозок частей и грузов Народного комиссариата обороны в Закавказский и Северо-Кавказский военные округа", с целью усилить силы Красной Армии в Закавказье.

Фото: Иван Шагин/РИА Новости
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Французы и британцы также рассматривали возможность диверсий на советской территории. Российским государственным военным архивом представлен подлинник сообщения Берии Ворошилову о сотрудничестве эмигрантов из числа видных горцев с военной разведкой Франции. В документе от 22 марта 1940 года, нарком НКВД, ссылаясь на агентурные данные советской разведки, пишет: "Представители горской эмиграции Хакандоков, Клыч-Гирей и Чермоев были приглашены в Генеральный штаб, где им было прямо заявлено, что если они хотят рассчитывать на поддержку правительства, то должны выполнить ряд заданий Второго бюро (орган французской военной разведки - прим. ред.). Этих эмигрантов действительно направили во "Второе бюро", где им предложили назвать "абсолютно надежных людей" и передать их в полное распоряжение французской военной разведки.

Экспозиция, открывшаяся 6 июля в Москве в Выставочном зале федеральных архивов, представляет широкий круг исторических документов из федеральных архивов России, ведомственных архивов, а также госархивов Белоруссии. В экспозиции насчитывается более 300 исторических источников. Многие при этом впервые вводятся в научный оборот. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

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