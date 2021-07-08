ЦБ повысил курс доллара и евро на пятницу

Центральный банк обновил курс доллара и евро на 9 июля. Американская валюта подорожала на 1,13 руб., ее стоимость составила 75,1952 руб. Евро вырос в цене на 1,22 руб. до 88,78 руб.

Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, подросла на 1,17 руб., составив 81,3063 руб.​​​

По данным ТАСС, в ходе сегодняшних валютных торгов на Московской бирже курс доллара рос до 75,35 руб., а евро - до 88,9475 руб. Таким образом, достигнуты максимальные значения с 4 мая 2021 года.

Несмотря на то, что курс доллара растет в последние несколько дней, пока он, скорее всего, останется ниже 76 руб., рассказал РИА Новости Сергей Суверов из УК "Арикапитал". По его мнению, на мировых рынках отмечается общий риск офф (уход инвесторов от рисковых активов), а это связано с отсутствием новых стимулов в мировой экономике и одновременными дискуссиями о начале постепенного ужесточения монетарной политики в США. С этим связана нынешняя динамика рубля.