Распоряжение главы Республики Карелия от 7 июля 2021 года № 382-р

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Собрание законодательства Республики Карелия, 2020, № 3, ст. 453, 457, 459, 460, 463, 469, 471, 472, 474, 475, 476, 478; № 4, ст. 725, 729, 730, 733, 736, 739, 741, 743, 744, 747, 748, 752; № 5, ст. 1016, 1017, 1018, 1019, 1021, 1022, 1023, 1026, 1027, 1028, 1030, 1032, 1034, 1035, 1039, 1042; № 6, ст. 1306, 1307, 1310, 1311, 1314, 1318, 1319, 1321, 1322, 1327; № 7, ст. 1630, 1634, 1635, 1639, 1651; № 8, ст. 1832, 1833, 1837, 1840, 1843, 1846; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2 сентября 2020 года, № 1000202009020001; 16 сентября 2020 года, № 1000202009160001; 21 сентября 2020 года, № 1000202009210003; 19 октября 2020 года, № 1000202010190003; 23 октября 2020 года, № 1000202010230002; 26 октября 2020 года, № 1000202010260001; 28 октября 2020 года, № 1000202010280006; 2 ноября 2020 года, № 1000202011020001; 5 ноября 2020 года, № 1000202011050001, 1000202011050002; 9 ноября 2020 года, № 1000202011090002; 11 ноября 2020 года, № 1000202011110001; 16 ноября 2020 года, № 1000202011160001, 1000202011160002; 17 ноября 2020 года, № 1000202011170001; 20 ноября 2020 года, № 1000202011200002; 23 ноября 2020 года, № 1000202011230007, 1000202011230010; 30 ноября 2020 года, № 1000202011300001, 1000202011300002; 1 декабря 2020 года, № 1000202012010015; 4 декабря 2020 года, № 1000202012040001; 7 декабря 2020 года, № 1000202012070006; 15 декабря 2020 года, № 1000202012150002, 1000202012150001; 16 декабря 2020 года, № 1000202012160002; 18 декабря 2020 года, № 1000202012180005, 1000202012180008; 28 декабря 2020 года, № 1000202012280009, 1000202012280002; 30 декабря 2020 года, № 1000202012300007; 31 декабря 2020 года, № 1000202012310003; 11 января 2021 года, № 1000202101110001; 15 января 2021 года, № 1000202101150001; 19 января 2021 года, № 1000202101190003; 20 января 2021 года, № 1000202101200001; 22 января 2020 года, № 1000202101220003; 29 января 2021 года, № 1000202101290007; 3 февраля 2021 года, № 1000202102030001; 8 февраля 2021 года, № 1000202102080001; 15 февраля 2021 года, № 1000202102150001; 19 февраля 2021 года, № 1000202102190001; 20 февраля 2021 года, № 1000202102200008; 1 марта 2021 года, № 1000202103010001; 3 марта 2021 года, № 1000202103030001; 5 марта 2021 года, № 1000202103050002; 16 марта 2021 года, № 1000202103160001; 23 марта 2021 года, № 1000202103230006; 25 марта 2021 года, № 1000202103250005; 2 апреля 2021 года, № 1000202104020002; 21 апреля 2021 года, № 1000202104210006; 11 мая 2021 года, № 1000202105110001; 20 мая 2021 года, № 1000202105200006; 21 мая 2021 года, № 1000202105210001; 15 июня 2021 года, № 1000202106150001; 16 июня 2021 года, № 1000202106160001; 18 июня 2021 года, № 1000202106180002; 24 июня 2021 года, № 1000202106240001; 28 июня 2021 года, № 1000202106280001; 2 июля 2021 года, № 1000202107020001) следующие изменения:

1) пункт 7.6 дополнить словами ", либо документы, подтверждающие прохождение вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо подтверждающие перенесенное заболевание коронавирусной инфекцией (COVID-19), если со дня выздоровления прошло не более 6 (шести) календарных месяцев";

2) в пункте 7.7 слова "либо после 1 января 2021 года переболели коронавирусной инфекцией (COVID-19)" заменить словами "либо переболели коронавирусной инфекцией (COVID-19), если со дня выздоровления прошло не более 6 (шести) календарных месяцев";

3) в пункте 8.6:

в абзаце первом:

слова "после 1 января 2021 года переболели коронавирусной инфекцией (COVID-19)" заменить словами "переболели коронавирусной инфекцией (COVID-19), если со дня выздоровления прошло не более 6 (шести) календарных месяцев";

слова "приложением 2 к настоящему распоряжению" заменить словами "таблицей 1 приложения 2 к настоящему распоряжению, и в Министерство здравоохранения Республики Карелия информацию по форме, установленной таблицей 2 приложения 2 к настоящему распоряжению";

абзац второй признать утратившим силу;

абзац третий дополнить словами "в виде информации о количестве вакцинированнных 2-й прививкой или однокомпонентной вакциной работников; количестве работников, переболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19), если со дня выздоровления прошло не более 6 (шести) календарных месяцев; количестве работников, вакцинированнных 2-й прививкой или однокомпонентной вакциной и переболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19), если со дня выздоровления прошло не более 6 (шести) календарных месяцев";

4) дополнить пунктом 8.8 следующего содержания:

"8.8. Предложить органам местного самоуправления поселений, городских округов, муниципальных районов в Республике Карелия, в которых 60 и более процентов граждан, проживающих на территориях муниципальных образований (населенных пунктов), прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19) либо переболели коронавирусной инфекцией (COVID-19), если со дня выздоровления прошло не более 6 (шести) календарных месяцев, обращаться в оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике Карелия в целях неприменения дополнительных ограничительных мер на указанных территориях в случае ухудшения эпидемиологической ситуации либо смягчения на указанных территориях действующих ограничительных мер.";

5) в пункте 9.4 слова "после 1 января 2021 года переболели коронавирусной инфекцией (COVID-19)" заменить словами "переболели коронавирусной инфекцией (COVID-19), если со дня выздоровления прошло не более 6 (шести) календарных месяцев";

6) пункт 10.1 признать утратившим силу;

7) подпункт 8 пункта 11.9 изложить в следующей редакции:

"8) с 15 июля 2021 года размещение постояльцев, прибывших на территорию Республики Карелия из других субъектов Российской Федерации (за исключением лиц, постоянно проживающих на территории Республики Карелия), достигших возраста 18 лет, только при наличии у них документов, подтверждающих прохождение вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо подтверждающих перенесенное заболевание коронавирусной инфекцией (COVID-19), если со дня выздоровления прошло не более 6 (шести) календарных месяцев до дня размещения, либо справок об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию (ПЦР-тест), полученных не ранее чем за 72 часа до заселения, постояльцев возрастом от 14 до 18 лет - при наличии у них документов, подтверждающих перенесенное заболевание коронавирусной инфекцией (COVID-19), если со дня выздоровления прошло не более 6 (шести) календарных месяцев до дня размещения, либо справок об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию (ПЦР-тест), полученных не ранее чем за 72 часа до заселения, при размещении постояльцев, прибывших на территорию Республики Карелия и осуществляющих неоднократное заселение в рамках одной туристической поездки (визита, тура), требуется однократное предоставление документов, установленных настоящим подпунктом, при первом заселении, при последующих заселениях в коллективные средства размещения, указанные в туристической путевке, предъявляются документы, подтверждающие предыдущее проживание в коллективном средстве размещения, туристическая путевка.";

8) приложение 2 изложить в следующей редакции:

"Приложение 2 к распоряжению Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р

9) пункты 9, 10 приложения 3 изложить в следующей редакции:

10) в приложении 4 слова "переболевших COVID-19 после 1 января 2021 года" заменить словами "переболевших коронавирусной инфекцией (COVID19), если со дня выздоровления прошло не более 6 (шести) календарных месяцев";

11) приложение 6 изложить в следующей редакции:

"Приложение 6 к распоряжению Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







