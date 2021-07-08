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1 июля 2021 г. 00:10
"Родина"
Текст: Ольга Чагадаева (кандидат исторических наук)
Родина - № 7(721)

Возвращение Петра и Февронии

Легенда об их вечной любви пережила столетия
Один из самых молодых всероссийских праздников - День семьи, любви и верности отмечается 8 июля, в день церковного почитания святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. Почему именно эта супружеская чета стала идеалом брака в XXI веке?
А. Простев. Из серии картин "Житие святых Петра и Февронии". Прощание с Муромом. 2008 год.
А. Простев. Из серии картин "Житие святых Петра и Февронии". Прощание с Муромом. 2008 год.

Инициатива исходила, что называется, снизу. За Петра и Февронию "ходатайствовали" жители старинного городка Мурома. Легендарную княжескую чету здесь ревниво почитали до революции, и уже в конце 1980-х, когда нетленные мощи вернулись из запасников краеведческого музея в храм, традиция праздника была возрождена. Идея пришлась ко двору, и в 2008 году муромский почин был подхвачен на государственном уровне.

Народная легенда

Надо напомнить: за образец идеальных супругов были приняты не реальные люди, а герои самобытной средневековой повести, которой в XVI-XVII веках зачитывалась вся грамотная Русь. До наших дней дошло около 150 рукописных копий, что говорит о ее феноменальной популярности. В 1547 году, когда масштабная канонизация собрала в единый "пантеон" местночтимых святых всех недавно присоединенных к Москве земель, были причислены к лику святых и Петр и Феврония Муромские.

Новоявленным святым супругам был написан канон и составлено их оригинальное житие в виде повести, которая совершенно не вписалась в рамки агиографического жанра. Даже для "славных чудотворцев, дарующих исцеление всем, приходящим к ним", повороты сюжета оказались слишком фантастическими: в нем и змей-искуситель, и меч-кладенец, и бесстрашный князь-змееборец, испачканный ядовитой кровью, и мудрая дева-целительница...

День семьи, любви и верности завершаем песней "Три вальса"

Фактически автор повести, высокопоставленный книжник Ермолай (в монашестве Эразм) по заказу митрополита Макария, а возможно, и самого царя Ивана Грозного, собрал и художественно переработал несколько вариантов народной легенды о Петре и Февронии.

Канонический сюжет

Некогда правил в Муроме благоверный князь Павел, да случилась беда - сам дьявол в облике змия-искусителя стал являться к княгине и соблазнять ее. Прилетев во дворец, змий оборачивался Павлом, но княгиня разоблачила насильника и прознала, что смерть его ждет "от Петрова плеча, от Агрикова же меча". Младший брат князя Петр, любящий брат и верный слуга, вызвался помочь, в молитвах обрел легендарный меч, убил змия, но испачкался в его поганой крови и тяжело заболел. Все тело молодого князя покрылось незаживающими струпьями. Спасла его необыкновенная девушка по имени Феврония, дочь простого пчеловода-бортника, обладавшая даром исцеления...

Фото: Илья Изотов/ РГ
В Симферополе открыли памятник святым Петру и Февронии

Не будем пересказывать драматических коллизий их любви и семейной жизни. Петр и Феврония жили долго и счастливо, в старости постриглись в монахи и умерли в один день и час. Усопших вопреки завещанию хотели похоронить в разных монастырях, но на другой день они чудом воссоединились в едином гробу...

Не житие, а настоящий приключенческий роман! Но его герои имеют абсолютно материальное свидетельство своего существования - нетленные мощи.

Кому же молятся православные о добром женихе для девицы, о крепкой семье, "любви нелицемерной и единомыслии душ и телес"?

Прототипы

Вопрос о прототипах средневекового шедевра остается открытым, но большинство исследователей вслед за Н.М. Карамзиным склоняются к версии, что под именем Петра был воспет правитель удельного Муромского княжества Давыд Юрьевич (не позднее 1172(?)-1228). После смерти одного из сыновей в 1228 году он принял постриг под именем Петра и вскоре преставился.

Поиски сведений о его супруге в летописных источниках ожидаемо не увенчались успехом. И все же у историков есть довольно любопытные соображения относительно Февронии. Известно, что в последние годы жизни князя Давыда в Муроме служил епископ Ефросин I. С огромной долей вероятности епископ собственноручно совершал постриг княжеской четы, и от него княгиня могла получить монашеское имя Ефросиния1.

Сочи. Памятник Петру и Февронии. Любви все возрасты покорны! Фото: РИА Новости

Навечно вместе

Согласно повести, Петра и Февронию после их чудесного воссоединения похоронили с почестями в муромском соборе Рождества Пресвятой Богородицы. За восемь веков собор неоднократно перестраивался. В 1550-е годы, после триумфального завоевания Казани, Иван Грозный распорядился возвести на его месте новый храм с приделом в честь его святых "сродников" князя Петра и княгини Февронии.

Иоанн Васильевич, кстати, особо почитал муромскую чету и немало способствовал ее популяризации.

В Калининграде освятили храм в честь Петра и Февронии Муромских

По его повелению в новый храм перенесли их нетленные мощи, и сюда устремились вереницы богомольцев со всей страны. Увы, после революции неразлучных Петра и Февронию ждали тяжелые испытания. В 1919 году мощи бесцеремонно вскрыли и отправили из раки "на экспектизу". Очевидец писал: "Тут найдены кости в порядке... были приглашены двое докторов, у коих спросили их мнения и заключения. Доктора будто бы сказали, что вообще кости, где бы то ни было, могут лежать 300 лет. После же сего уже приходят в истление и превращаются в пыль. А, как известно, кости сих святых... Петра и Февронии 800 лет"2.

Сегодня мощи Петра и Февронии покоятся в муромском Свято-Троицком женском монастыре.

1. Левина И.В., Володихин Д.М. Петр и Феврония. М., 2016. С. 60.

2. Дневник П.И. Целебровского, муромского художника//museum-murom.ru/scientific-work/sources-publishing/dnevnik-tselebrovskogo. Дата обращения 25.05.2021.

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