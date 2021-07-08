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8 июля 2021 г.

Постановление правительства Мурманской области от 5 июля 2021 года № 448-ПП "О внесении изменения в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП"

С учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Мурманской области Правительство Мурманской области постановляет:

внести изменение в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП "О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 28.06.2021 № 421-ПП), изложив подпункт 10.14 пункта 10 в редакции:

"10.14. Организовать обеспечение лекарственными препаратами медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь прикрепленному населению в рамках реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области, при лечении граждан в амбулаторных условиях (на дому):

- граждан с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19) за счет средств областного бюджета, а также иных межбюджетных трансфертов;

- граждан с установленным диагнозом ОРВИ за счет средств областного бюджета.".

Губернатор Мурманской области А.Чибис



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