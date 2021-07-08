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08.07.2021 12:05
Рубрика: Экономика

Названа новая профессия, набирающая популярность в России

Текст: Елена Манукиян

В России становятся востребованными операторы дронов. Об этом сообщает аналитическая служба портала "Работа в России".

"Эта профессия совсем недавно была официально признана в нашей стране, но ее популярность увеличивается с каждым годом", - отмечают эксперты.

Фото: iStock
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Они также обращают внимание, что специалистов, которые могут управлять беспилотным летательным аппаратом, на рынке труда не так много. При этом дроны сегодня используются в самых разных сферах: начиная от частной видеосъемки, например, свадеб, до использования в разработке месторождений полезных ископаемых, метеорологических наблюдениях, мониторинге безопасности на объектах и в городе, оказании помощи населению во время стихийных бедствий, научных исследованиях, для перевозки грузов, в том числе в труднодоступные места крайнего севера, а также - в сельском хозяйстве, строительстве, нефтегазовой промышленности.

Оператор беспилотного летательного аппарата управляет дроном дистанционно с земли. Он также должен уметь грамотно подготовить его к полету: "поставить задачи", запрограммировать траекторию, скорость полета. Помимо этого ему необходимо уметь принимать решения в нестандартных ситуациях, чтобы избежать разрушений, материальных потерь, человеческих жертв.

Получить опыт пилотирования и сертификат оператора по управлению беспилотным летательным аппаратом можно на специальных курсах, в летных училищах и высших учебных заведениях. Работа не относится к разряду опасных, при постоянном обучении и самореализации специалист может рассчитывать на достойный уровень дохода. По данными портала "Работа в России", зарплата оператора дрона сегодня составляет от 50 до 100 тысяч рублей в месяц в зависимости от специфики и опыта специалиста.

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