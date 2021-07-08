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08.07.2021 12:30
Рубрика: Экономика

Названы основные опасения россиян при устройстве на работу

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Больше всего при устройстве на новую работу россияне боятся столкнуться с недобросовестными работодателями, следует из опроса, проведенного аналитической службой портала "Работа в России". Отмечается, что так ответили 42% респондентов.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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Более половины наших соотечественников с тревогой ждут собеседований. Так, каждый третий боится растеряться и не ответить даже на простые вопросы, а каждый четвертый переживает, что может не понравиться HR-менеджеру. Среди основных причин, которые могут помешать успешно пройти собеседование, 32% респондентов назвали неспособность выделить свои преимущества перед другими кандидатами, еще 26% - плохую осведомленность о будущем работодателей. Отказать в приеме на работу во время собеседования могут также из-за внешнего вида, считают 18% опрошенных, или излишних откровениях о причинах ухода с предыдущего места работы, думают примерно столько же респондентов.

Опрос проводился в мае этого года, число респондентов составило более 20 тысяч человек из всех регионов страны, говорится в исследовании.

Между тем в Роструде напомнили, что при трудоустройстве обязательно нужно заключать трудовой договор, который должен быть правильно составлен. В системе электронных сервисов "Онлайнинспекция.рф" документ можно проверить на соответствие требованиям законодательства. А на портале "Работа в России" доступен сервис "Банк предприятий и организаций". В ведомстве пояснили, что там можно найти всю информацию о соблюдении трудового законодательства потенциальными работодателями: узнать, были когда-нибудь в их организации случаи производственного травматизма или задержки заработной платы. "Это позволит получить более широкое представление о будущем месте работы", - подчеркнул заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

Экономика Работа Занятость Правительство Минтруд Роструд Рынок труда

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