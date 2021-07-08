ОДКБ: Посылать воинские контингенты на помощь Таджикистану не требуется

"На данный момент увеличения численности личного состава, допустим, за счет прибытия контингентов из других государств - членов ОДКБ не требуется", - такое заявление по итогам поездки в Таджикистан сделал начальник Объединенного штаба Организации договора о коллективной безопасности генерал-полковник Анатолий Сидоров. Таджикские силовики, по его оценке, "свою границу держат на достаточно хорошем замке".

В то же время генерал признал: в дружественной России южной республике "есть определенные трудности, связанные с материально-технической помощью". Ее, по словам Сидорова, "видимо, необходимо будет оказать в том или ином объеме".

Развертывать в тех или иных районах Таджикистана центры гуманитарной помощи, пункты временного пребывания беженцев, по его мнению, пока не нужно. Но такая необходимость может возникнуть. "На сегодняшний момент беженцев нет. Но это может произойти через определенное количество времени, поскольку мы сейчас не можем со стопроцентной уверенностью сказать, как ситуация будет развиваться дальше", - сказал Сидоров в четверг журналистам.

Генерал уверен: в Таджикистане должны быть готовы к тому, чтобы в случае необходимости оперативно развернуть центры и пункты временного пребывания. "А для этого нужно, чтобы они были полностью материально обеспечены. Должна быть назначена администрация. Персонал этих структур должен быть обучен. Если вдруг потребуется, - они должны быть развернуты без всяких проблем в считанные часы и дни. В этих и некоторых других моментах, наверное, требуется оказать помощь Республике Таджикистан. А во всем остальном они себя очень и очень уверенно чувствуют", - сказал начальник Объединенного штаба ОДКБ.