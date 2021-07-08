Почти во всем Париже ограничат движение до 30 километров в час

Транспортное движение будет ограничено до 30 километров в час с конца августа почти во всем Париже, кроме кольцевой дороги, Бульваров Маршо и некоторых осей, сообщил в четверг AFP заместитель мэра французской столицы по транспорту и дорогам Дэвид Беллиард. Эта мера, принятая по согласованию с полицейским управлением Парижа, направлена, прежде всего, на повышение безопасности дорожного движения, "уменьшение шумового загрязнения" и "адаптации города к изменению климата", заявил Беллиард, в прошлом эколог. Сегодня на 60 процентах парижских улиц и магистралей, водители уже должны соблюдать это ограничение, уточняет Le Figaro.

Кольцевая дорога, проезд по которой, по мнению парижских властей, не должен превышать 50 километров в час, по-прежнему ограничен скоростью 70 километров в час. Бульвары Маршо, две части набережной Сены, некоторые дороги в Булонском лесу и Венсенском лесу, некоторые главные оси на западе Парижа (Елисейские поля, Фош, Гранд армэ, улица Рояль), отдельные улицы в XII и XIV округах остаются ограниченными для движения до 50 километров в час.

"Задача состоит в том, чтобы уменьшить место для машин, что предполагает снижение скорости", - заявил заместитель мэр, отвечающий за преобразование общественного пространства, который намерен "обезопасить улицы Парижа для наиболее уязвимых категорий: пешеходов, велосипедистов, детей и пожилых людей".

Эта мера также направлена на то, чтобы сделать город менее шумным, подчеркнули в парижской мэрии. По словам Беллиарда, власти Парижа намерены уменьшить шумовое загрязнение, разгрузить движение. Он напомнил, что это было обязательство экологов, взятое на себя мэром Парижа Энн Идальго во время ее переизбрания в 2020 году.