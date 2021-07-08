Около 100 бутылок алкоголя изъяли в караоке-баре в центре Москвы

В диско-караоке баре на Сретенском бульваре в центре столицы изъяли около 100 единиц алкогольной продукции, хранение и продажа которой запрещены без соответствующей лицензии.

Об этом сообщили столичном в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции. Вместе с сотрудниками полиции и других ведомств его специалисты проводят проверки, чтобы пресекать незаконную торговлю алкоголем.

В департаменте рассказали, что бар располагается в подвале жилого года. После проверки в нем начато административное расследование, его ведет департамент торговли и услуг Москвы. В отношении нарушителей составили протоколы об административных правонарушениях.