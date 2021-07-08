Оперштаб: В Москве выявлено 6040 новых случаев COVID-19

В Москве выявлено 6040 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 1717 человек. На ИВЛ находится 691 человек, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Выздоровели еще 6805 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 207 500. В столице скончались 109 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник, павильоне "Здоровая Москва" или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте.