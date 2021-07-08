Штраф в 1 млн рублей грозит организаторам экскурсии на теплоходе "Елизавета" в Москве за нарушение масочного режима

Организаторам речной прогулки на теплоходе "Елизавета" может грозить штраф до одного миллиона рублей за нарушение антиковидных мер. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Ян Поповский.

По его словам, при посадке и высадке, а также на самом теплоходе не соблюдалась социальная дистанция. Пассажиры и сотрудники были без масок и перчаток.

За выявленные нарушения предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей. Если окажется, что был причинен вред здоровью человека, в этом случае организаторам речной прогулки может грозить штраф до миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.