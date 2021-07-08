Средняя цена студии в Новой Москве впервые превысила 6 млн рублей

Средняя цена студии в новостройках Новой Москвы к концу июня достигла 6,01 миллиона рублей - это рекорд за всю историю рынка. Год назад такие мини-квартиры в ТиНАО продавали в среднем за 4,44 миллиона, то есть цены выросли за 12 месяцев на 35%.

Такие подсчеты сделали эксперты компании "Метриум". По их словам, рекордных значений достигли не только цены, но и доля студий и однокомнатных квартир - их теперь представлено больше половины от общего числа предложений. Эксперты отмечают, что два года назад студии в Новой Москве были еще дешевле - в среднем застройщики просили за них 3,9 миллиона рублей, а три года назад эта цифра составляла 3,13 миллиона. То есть за три года студии на присоединенных территориях подорожали почти вдвое.

"Примечательно, что площадь студий на местном рынке за год уменьшилась. Если сейчас такое жилье в среднем занимает 24,6 кв.м., то год назад - 26,5 кв.м.", - добавляют аналитики.