В Ивановской области запретят перевозку пассажиров без масок

В Ивановской области будут останавливать автобусы с пассажирами без средств индивидуальной защиты. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения региона Артур Фокин после очередного заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Движение общественного транспорта, в салоне которого находятся люди без масок, будет запрещено, передает его слова РИА Новости. Перевозчики должны назначить ответственных за соблюдение новой нормы для каждого маршрута. В случае неповиновения пассажиров последует вызов правоохранителей, добавил Фокин.

Также с 15 июля сотрудники транспортных компаний Ивановской области должны будут раз в четыре дня сдавать тест на COVID-19, если у них нет прививки или антител. Для промышленных предприятий, где достигнут стопроцентный коллективный иммунитет (все вакцинированы или переболели), руководству дано право разрешить людям не носить маски на рабочих местах. Послабление не касается пищевой промышленности и сферы услуг.