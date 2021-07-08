В Ивановской области запретят перевозку пассажиров без масок

Новости

На Ямале пропал с радаров легкомоторный самолет 15:22
Путин назвал доброе сердце залогом достижений в жизни 15:16
Путин успокоил расплакавшегося от волнения школьника 15:15
Скончался народный артист России Михаил Глуз 15:10
В Петербурге фирмы с вакцинированными работниками получат особый статус 15:01
Назван способ остановить распространение штамма "Дельта плюс" 14:59
Около 100 бутылок алкоголя изъяли в караоке-баре в центре Москвы 14:51
На "Иннопроме" представили говорящего робота-дезинфектора 14:51
"Опаснее, чем в 2010-м": Врач предупредил об особой угрозе нынешней жары 14:42
В Москве стартовал чемпионат Европы по гребле в дисциплине марафон 14:42
Оперштаб: В Москве выявлено 6040 новых случаев COVID-19 14:33
Моника Беллуччи и Дева Кассель снялись вместе для обложки Vogue Italia 14:26
Ученые нашли "резервуар" для COVID-19 в организме человека 14:22
В Тюмени эвакуировали торгово-развлекательные центры 14:14
СМИ: Игорь Верник госпитализирован в Москве 14:11
Патрушев: На Юге России растет число инфицированных коронавирусом 14:03
Песков заявил об эффективности российских вакцин к новым штаммам коронавируса 13:55
В Ленобласти три человека погибли при столкновении автомобиля с поездом 13:49
Власти Флоренции запретили вечерние прогулки по городу 13:38
Песков: Запад любыми средствами будет добиваться сдерживания России 13:37
В Москве простились с Владимиром Меньшовым 13:35
Песков прокомментировал идею Памфиловой перенести Единый день голосования 13:34
Суд арестовал мужчину, захватившего банк в Тюмени 13:34
В России итоги переписи населения огласят в два этапа 13:31
Школьники будут изучать финансовую грамотность с 1 по 9 класс 13:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
08.07.2021 13:46
Рубрика: Власть

В Ивановской области запретят перевозку пассажиров без масок

Текст: Татьяна Ткачёва

В Ивановской области будут останавливать автобусы с пассажирами без средств индивидуальной защиты. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения региона Артур Фокин после очередного заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
В Волгоградской области введут новые ограничения из-за COVID-19

Движение общественного транспорта, в салоне которого находятся люди без масок, будет запрещено, передает его слова РИА Новости. Перевозчики должны назначить ответственных за соблюдение новой нормы для каждого маршрута. В случае неповиновения пассажиров последует вызов правоохранителей, добавил Фокин.

Также с 15 июля сотрудники транспортных компаний Ивановской области должны будут раз в четыре дня сдавать тест на COVID-19, если у них нет прививки или антител. Для промышленных предприятий, где достигнут стопроцентный коллективный иммунитет (все вакцинированы или переболели), руководству дано право разрешить людям не носить маски на рабочих местах. Послабление не касается пищевой промышленности и сферы услуг.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
В Москве простились с Владимиром Меньшовым
Суд арестовал мужчину, захватившего банк в Тюмени
Денис Проценко: Жара ухудшает течение COVID-19
Евросоюз предложил России обсудить взаимодействие по вакцинным сертификатам
О чем рассказал Владимир Путин на "Прямой линии"
Какие законы вступают в силу в июле