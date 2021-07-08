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08.07.2021 11:04
Рубрика: Происшествия

В Орле около 100 тысяч жителей остались без воды из-за аварии

Текст: Анна Скрипка (Орел)

В Орле около ста тысяч жителей остались без воды из-за повреждения магистрального трубопровода. Как сообщили в "Орелводоканале", авария произошла накануне вечером на улице Комсомольская.

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- Без водоснабжения остались абоненты Заводского и части Советского районов города Орла с численностью населения около 100 тысяч человек, - отметили на предприятии.

Ремонтные работы велись всю ночь. Поврежденный участок трубопровода вскрыли и заменили. Как отметили в водоканале, ориентировочно, подача воды возобновится к сегодняшнему вечеру.

До этих пор в микрорайоны, пострадавшие от аварии, организован подвоз воды. Его график опубликован на сайте "Орелводоканала".

Тем временем, по факту коммунальной аварии в прокуратуре области начали проверку. В ведомстве намерены дать правовую оценку действиям всех ответственных за обслуживание и содержание поврежденного участка водопровода и соблюдения прав граждан в сфере ЖКХ.

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