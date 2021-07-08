Вышел трейлер фильма о погибших игроках ХК "Локомотив"

На YouTube-канале кинокомпании "Каропрокат" опубликован трейлер спортивной драмы "Небесная команда". Лента посвящена ярославскому хоккейному клубу "Локомотив", практически полным составом погибшему в авиакатастрофе в сентябре 2011 года.

"Пока живут фанаты, надежда не умрёт… Они - болельщики "Локомотива". Люди, навсегда преданные клубу. Жёны хоккеистов, сотрудники стадиона, молодые спортсмены и ветераны фан-движения, которые запевают на трибунах несколько десятков лет", - гласит официальный синопсис.

По сюжету ленты в честь открытия нового сезона Континентальной хоккейной лиги армия поклонников "Локомотива" отправляется в Минск, на первый матч турнира, чтобы поддержать команду. Никто из них не знает, что эта поездка навсегда изменит жизнь каждого, а трагедия, которая случится с "Локомотивом", разделит спортивный мир на до и после.

Режиссером, сценаристом и сопродюсером совместного российского-белорусского фильма стал Владимир Алеников (дилогия про Петрова и Васечкина, "Феофания, рисующая смерть").

В ролях: Алексей Гуськов, Ирина Розанова, Андрей Мерзликин, Антон Рогачев, Кристина Корбут, Никита Волков, Сергей Баталов, Янина Третьякова, Марианна Васильева, Ксения Утехина.

В кино - с 9 сентября.