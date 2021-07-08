Новости

В Москве простились с Владимиром Меньшовым 13:35
Фото: Вера Алентова пришла на прощание с Владимиром Меньшовым 12:31
В Сети опубликован трейлер мультфильма "Где Анна Франк?" 12:26
В Сети опубликован трейлер новой версии "Основного инстинкта" 12:14
Вышел трейлер второй части новой "Семейки Аддамс" 12:01

Вышел трейлер фильма о погибших игроках ХК "Локомотив"

Новости
    08.07.2021, 13:23
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале кинокомпании "Каропрокат" опубликован трейлер спортивной драмы "Небесная команда". Лента посвящена ярославскому хоккейному клубу "Локомотив", практически полным составом погибшему в авиакатастрофе в сентябре 2011 года.

Фото: kinopoisk.ru
В Сети опубликован трейлер новой версии "Основного инстинкта"

"Пока живут фанаты, надежда не умрёт… Они - болельщики "Локомотива". Люди, навсегда преданные клубу. Жёны хоккеистов, сотрудники стадиона, молодые спортсмены и ветераны фан-движения, которые запевают на трибунах несколько десятков лет", - гласит официальный синопсис.

По сюжету ленты в честь открытия нового сезона Континентальной хоккейной лиги армия поклонников "Локомотива" отправляется в Минск, на первый матч турнира, чтобы поддержать команду. Никто из них не знает, что эта поездка навсегда изменит жизнь каждого, а трагедия, которая случится с "Локомотивом", разделит спортивный мир на до и после.

Режиссером, сценаристом и сопродюсером совместного российского-белорусского фильма стал Владимир Алеников (дилогия про Петрова и Васечкина, "Феофания, рисующая смерть").

В ролях: Алексей Гуськов, Ирина Розанова, Андрей Мерзликин, Антон Рогачев, Кристина Корбут, Никита Волков, Сергей Баталов, Янина Третьякова, Марианна Васильева, Ксения Утехина.

В кино - с 9 сентября.

Новости

Marvel не прощается со Скарлетт Йоханссон 11:54
В Москве началось прощание с Владимиром Меньшовым 11:30
Умерла актриса Сьюззанн Дуглас, сыгравшая мать Уитни Хьюстон 11:19
Участие Манижи в "Евровидении" обошлось более чем в 10 млн рублей 11:11
⧣ Россия
Фото: kino-teatr.ru
У актрисы Татьяны Догилевой диагностировали коронавирусную пневмонию 10:51
Петра Мамонова начали выводить из комы 10:47
Вышел русский трейлер "Босса-молокососа 2" 10:41
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер приквела серии боевиков Kingsman 07.07.2021
Вышел трейлер нового "Бендера" - с Безруковым и Верой Брежневой 05.07.2021
Вышел русский тизер "Чепелуэйта" с Броуди - нового сериала по Кингу 03.07.2021
⧣ драма
Фото: kinopoisk.ru
Названа дата премьеры фильма про Николаса Кейджа с Николасом Кейджем 01.07.2021
Вышел русский трейлер сериала по "Маленьким женщинам" Олкотт 01.07.2021
Режиссер Чингиз Расулзаде найден мертвым на своей даче 23.06.2021