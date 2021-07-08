За сутки в России подтверждено 24 818 случаев COVID-19 в 85 регионах

1 Москва 6040
2 Московская область 2581
3 Санкт-Петербург 1937
4 Нижегородская область 495
5 Воронежская область 397
6 Красноярский край 385
7 Пермский край 354
8 Свердловская область 348
9 Республика Крым 342
10 Иркутская область 340
11 Забайкальский край 337
12 Брянская область 323
13 Хабаровский край 312
14 Омская область 311
15 Республика Бурятия 297
16 Ростовская область 296
17 Республика Коми 286
18 Оренбургская область 268
19 Мурманская область 260
20 Смоленская область 259
21 Тверская область 250
22 Владимирская область 247
23 Приморский край 245
24 Волгоградская область 241
25 Челябинская область 240
26 Ленинградская область 233
27 Самарская область 227
28 Вологодская область 219
29 Алтайский край 219
30 Тюменская область 214
31 Краснодарский край 212
32 Калининградская область 210
33 Республика Карелия 203
34 Архангельская область 202
35 Саратовская область 202
36 Республика Башкортостан 196
37 Астраханская область 193
38 Ярославская область 190
39 Новосибирская область 189
40 Ульяновская область 185
41 Республика Дагестан 183
42 Курская область 182
43 Ставропольский край 180
44 Пензенская область 175
45 Кемеровская область 173
46 Республика Хакасия 164
47 Ханты-Мансийский автономный округ 162
48 Липецкая область 158
49 Тульская область 151
50 Псковская область 144
51 Рязанская область 140
52 Республика Тыва 130
53 Удмуртская Республика 129
54 Новгородская область 121
55 Костромская область 120
56 Севастополь 115
57 Калужская область 110
58 Кировская область 108
59 Амурская область 103
60 Белгородская область 103
61 Ямало-Ненецкий автономный округ 101
62 Республика Калмыкия 97
63 Орловская область 95
64 Республика Саха (Якутия) 95
65 Ивановская область 95
66 Курганская область 94
67 Тамбовская область 94
68 Сахалинская область 79
69 Томская область 74
70 Чеченская Республика 73
71 Республика Чувашия 62
72 Республика Марий Эл 57
73 Республика Мордовия 53
74 Кабардино-Балкарская Республика 52
75 Республика Алтай 49
76 Камчатский край 46
77 Республика Татарстан 42
78 Карачаево-Черкесская Республика 41
79 Республика Адыгея 37
80 Республика Ингушетия 37
81 Республика Северная Осетия-Алания 32
82 Еврейская автономная область 29
83 Магаданская область 25
84 Ненецкий автономный округ 13
85 Чукотский автономный округ 10
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 707 452 случая (+0,44%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
1. Республика Северная Осетия-Алания, Республика Татарстан 0,18%
2. Карачаево-Черкесская Республика 0,19%
3. Томская область, Кабардино-Балкарская Республика 0,21%
Москва 109
Санкт-Петербург 101
Иркутская область 32
Нижегородская область 27
Краснодарский край 23
Московская область 20
Свердловская область 19
Ростовская область 18
Республика Бурятия 17
Тюменская область 15
Саратовская область 14
Алтайский край 14
Воронежская область 12
Пензенская область 12
Ленинградская область 11
Пермский край 11
Челябинская область 11
Красноярский край 11
Вологодская область 10
Рязанская область 9
Тульская область 9
Самарская область 9
Ульяновская область 9
Омская область 9
Смоленская область 8
Новосибирская область 8
Хабаровский край 8
Брянская область 7
Владимирская область 7
Тверская область 7
Мурманская область 7
Республика Крым 7
Волгоградская область 7
Липецкая область 6
Республика Коми 6
Ставропольский край 6
Республика Башкортостан 6
Республика Чувашия 6
Кемеровская область 6
Курская область 5
Республика Хакасия 5
Забайкальский край 5
Приморский край 5
Калужская область 4
Ярославская область 4
Астраханская область 4
Севастополь 4
Республика Марий Эл 4
Удмуртская Республика 4
Курганская область 4
Белгородская область 3
Ивановская область 3
Костромская область 3
Тамбовская область 3
Псковская область 3
Республика Адыгея 3
Республика Дагестан 3
Кабардино-Балкарская Республика 3
Карачаево-Черкесская Республика 3
Оренбургская область 3
Орловская область 2
Республика Карелия 2
Республика Калмыкия 2
Чеченская Республика 2
Республика Мордовия 2
Республика Татарстан 2
Ханты-Мансийский автономный округ 2
Амурская область 2
Архангельская область 1
Кировская область 1
Ямало-Ненецкий автономный округ 1
Республика Саха (Якутия) 1
Магаданская область 1
Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 140 775 человек.
Москва 6805
Санкт-Петербург 3387
Московская область 2046
Воронежская область 358
Нижегородская область 343
Свердловская область 327
Республика Башкортостан 320
Пермский край 302
Республика Крым 293
Тверская область 274
Республика Бурятия 270
Хабаровский край 265
Владимирская область 232
Омская область 208
Забайкальский край 208
Брянская область 192
Приморский край 186
Самарская область 178
Тюменская область 172
Калининградская область 166
Архангельская область 162
Курская область 151
Кемеровская область 151
Республика Дагестан 146
Республика Карелия 137
Ханты-Мансийский автономный округ 135
Челябинская область 130
Ростовская область 127
Вологодская область 126
Новосибирская область 126
Ульяновская область 123
Республика Саха (Якутия) 122
Саратовская область 120
Псковская область 119
Севастополь 117
Красноярский край 112
Белгородская область 107
Республика Коми 107
Костромская область 105
Рязанская область 105
Тамбовская область 104
Волгоградская область 101
Кировская область 101
Липецкая область 94
Оренбургская область 92
Смоленская область 91
Калужская область 88
Ставропольский край 88
Орловская область 82
Новгородская область 78
Ивановская область 74
Ленинградская область 74
Иркутская область 74
Астраханская область 73
Ярославская область 72
Томская область 68
Мурманская область 67
Ямало-Ненецкий автономный округ 67
Сахалинская область 61
Республика Чувашия 60
Курганская область 59
Тульская область 58
Краснодарский край 55
Республика Татарстан 47
Амурская область 46
Республика Тыва 45
Республика Мордовия 42
Удмуртская Республика 42
Алтайский край 41
Республика Алтай 35
Республика Марий Эл 33
Республика Калмыкия 27
Пензенская область 25
Республика Ингушетия 16
Чеченская Республика 16
Республика Адыгея 15
Республика Северная Осетия - Алания 14
Кабардино-Балкарская Республика 12
Камчатский край 12
Карачаево-Черкесская Республика 10
Республика Хакасия 8
Магаданская область 5
Ненецкий автономный округ 2
Еврейская автономная область 2
За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 143 255.