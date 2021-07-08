За сутки в России подтверждено 24 818 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 11,9% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 6040 2 Московская область 2581 3 Санкт-Петербург 1937 4 Нижегородская область 495 5 Воронежская область 397 6 Красноярский край 385 7 Пермский край 354 8 Свердловская область 348 9 Республика Крым 342 10 Иркутская область 340 11 Забайкальский край 337 12 Брянская область 323 13 Хабаровский край 312 14 Омская область 311 15 Республика Бурятия 297 16 Ростовская область 296 17 Республика Коми 286 18 Оренбургская область 268 19 Мурманская область 260 20 Смоленская область 259 21 Тверская область 250 22 Владимирская область 247 23 Приморский край 245 24 Волгоградская область 241 25 Челябинская область 240 26 Ленинградская область 233 27 Самарская область 227 28 Вологодская область 219 29 Алтайский край 219 30 Тюменская область 214 31 Краснодарский край 212 32 Калининградская область 210 33 Республика Карелия 203 34 Архангельская область 202 35 Саратовская область 202 36 Республика Башкортостан 196 37 Астраханская область 193 38 Ярославская область 190 39 Новосибирская область 189 40 Ульяновская область 185 41 Республика Дагестан 183 42 Курская область 182 43 Ставропольский край 180 44 Пензенская область 175 45 Кемеровская область 173 46 Республика Хакасия 164 47 Ханты-Мансийский автономный округ 162 48 Липецкая область 158 49 Тульская область 151 50 Псковская область 144 51 Рязанская область 140 52 Республика Тыва 130 53 Удмуртская Республика 129 54 Новгородская область 121 55 Костромская область 120 56 Севастополь 115 57 Калужская область 110 58 Кировская область 108 59 Амурская область 103 60 Белгородская область 103 61 Ямало-Ненецкий автономный округ 101 62 Республика Калмыкия 97 63 Орловская область 95 64 Республика Саха (Якутия) 95 65 Ивановская область 95 66 Курганская область 94 67 Тамбовская область 94 68 Сахалинская область 79 69 Томская область 74 70 Чеченская Республика 73 71 Республика Чувашия 62 72 Республика Марий Эл 57 73 Республика Мордовия 53 74 Кабардино-Балкарская Республика 52 75 Республика Алтай 49 76 Камчатский край 46 77 Республика Татарстан 42 78 Карачаево-Черкесская Республика 41 79 Республика Адыгея 37 80 Республика Ингушетия 37 81 Республика Северная Осетия-Алания 32 82 Еврейская автономная область 29 83 Магаданская область 25 84 Ненецкий автономный округ 13 85 Чукотский автономный округ 10 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 707 452 случая (+0,44%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Северная Осетия-Алания, Республика Татарстан 0,18% 2. Карачаево-Черкесская Республика 0,19% 3. Томская область, Кабардино-Балкарская Республика 0,21% За последние сутки подтверждено 734 смерти: Москва 109 Санкт-Петербург 101 Иркутская область 32 Нижегородская область 27 Краснодарский край 23 Московская область 20 Свердловская область 19 Ростовская область 18 Республика Бурятия 17 Тюменская область 15 Саратовская область 14 Алтайский край 14 Воронежская область 12 Пензенская область 12 Ленинградская область 11 Пермский край 11 Челябинская область 11 Красноярский край 11 Вологодская область 10 Рязанская область 9 Тульская область 9 Самарская область 9 Ульяновская область 9 Омская область 9 Смоленская область 8 Новосибирская область 8 Хабаровский край 8 Брянская область 7 Владимирская область 7 Тверская область 7 Мурманская область 7 Республика Крым 7 Волгоградская область 7 Липецкая область 6 Республика Коми 6 Ставропольский край 6 Республика Башкортостан 6 Республика Чувашия 6 Кемеровская область 6 Курская область 5 Республика Хакасия 5 Забайкальский край 5 Приморский край 5 Калужская область 4 Ярославская область 4 Астраханская область 4 Севастополь 4 Республика Марий Эл 4 Удмуртская Республика 4 Курганская область 4 Белгородская область 3 Ивановская область 3 Костромская область 3 Тамбовская область 3 Псковская область 3 Республика Адыгея 3 Республика Дагестан 3 Кабардино-Балкарская Республика 3 Карачаево-Черкесская Республика 3 Оренбургская область 3 Орловская область 2 Республика Карелия 2 Республика Калмыкия 2 Чеченская Республика 2 Республика Мордовия 2 Республика Татарстан 2 Ханты-Мансийский автономный округ 2 Амурская область 2 Архангельская область 1 Кировская область 1 Ямало-Ненецкий автономный округ 1 Республика Саха (Якутия) 1 Магаданская область 1 Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 140 775 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 336 человек: Москва 6805 Санкт-Петербург 3387 Московская область 2046 Воронежская область 358 Нижегородская область 343 Свердловская область 327 Республика Башкортостан 320 Пермский край 302 Республика Крым 293 Тверская область 274 Республика Бурятия 270 Хабаровский край 265 Владимирская область 232 Омская область 208 Забайкальский край 208 Брянская область 192 Приморский край 186 Самарская область 178 Тюменская область 172 Калининградская область 166 Архангельская область 162 Курская область 151 Кемеровская область 151 Республика Дагестан 146 Республика Карелия 137 Ханты-Мансийский автономный округ 135 Челябинская область 130 Ростовская область 127 Вологодская область 126 Новосибирская область 126 Ульяновская область 123 Республика Саха (Якутия) 122 Саратовская область 120 Псковская область 119 Севастополь 117 Красноярский край 112 Белгородская область 107 Республика Коми 107 Костромская область 105 Рязанская область 105 Тамбовская область 104 Волгоградская область 101 Кировская область 101 Липецкая область 94 Оренбургская область 92 Смоленская область 91 Калужская область 88 Ставропольский край 88 Орловская область 82 Новгородская область 78 Ивановская область 74 Ленинградская область 74 Иркутская область 74 Астраханская область 73 Ярославская область 72 Томская область 68 Мурманская область 67 Ямало-Ненецкий автономный округ 67 Сахалинская область 61 Республика Чувашия 60 Курганская область 59 Тульская область 58 Краснодарский край 55 Республика Татарстан 47 Амурская область 46 Республика Тыва 45 Республика Мордовия 42 Удмуртская Республика 42 Алтайский край 41 Республика Алтай 35 Республика Марий Эл 33 Республика Калмыкия 27 Пензенская область 25 Республика Ингушетия 16 Чеченская Республика 16 Республика Адыгея 15 Республика Северная Осетия - Алания 14 Кабардино-Балкарская Республика 12 Камчатский край 12 Карачаево-Черкесская Республика 10 Республика Хакасия 8 Магаданская область 5 Ненецкий автономный округ 2 Еврейская автономная область 2 За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 143 255. Собянин открыл в Лужниках один из крупнейших в мире пунктов вакцинации