За сутки в России подтверждено 24 818 случаев COVID-19 в 85 регионах

Новости

Собянин: Мы можем пока воздержаться от введения новых ограничений 12:18
Собянин: Возможность находиться на летних верандах без QR-кода продлена до 1 августа 12:17
В Сети опубликован трейлер новой версии "Основного инстинкта" 12:14
Премьер Японии сообщил о введении в Токио режима ЧС из-за коронавируса 12:12
Названа новая профессия, набирающая популярность в России 12:05
В Волгоградской области введут новые ограничения из-за COVID-19 11:59
Marvel не прощается со Скарлетт Йоханссон 11:54
В Москве началось прощание с Владимиром Меньшовым 11:30
В Крыму танкисты провели стрельбы по вертолетам на фоне учений Sea Breeze 11:30
В Петербурге побит абсолютный температурный максимум дня 11:26
Мэром Кургана впервые стала женщина 11:24
В "Роскосмосе" прокомментировали угрозу космического мусора для МКС 11:20
Умерла актриса Сьюззанн Дуглас, сыгравшая мать Уитни Хьюстон 11:19
Участие Манижи в "Евровидении" обошлось более чем в 10 млн рублей 11:11
Оборону стратегического бомбардировщика показали на видео 11:11
Уральские врачи удалили трехкилограммовую опухоль яичника у пациентки 11:10
В Минсельхозе рассказали о ценах на молочную продукцию 11:07
Врач объяснил, чем опасен алкоголь при вакцинации от коронавируса 10:53
У актрисы Татьяны Догилевой диагностировали коронавирусную пневмонию 10:51
Петра Мамонова начали выводить из комы 10:47
В Челябинске завели уголовное дело на водителя электросамоката 10:44
Штраф в 1 млн рублей грозит организаторам экскурсии на теплоходе "Елизавета" в Москве за нарушение масочного режима 10:42
Доллар впервые с 4 мая превысил 75 рублей 10:35
Названы самые невостребованные вакансии в России 10:32
СМИ: Татьяна Догилева госпитализирована с поражением лёгких 10:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
08.07.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 24 818 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 24 818 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 11,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:

1 Москва 6040

2 Московская область 2581

3 Санкт-Петербург 1937

4 Нижегородская область 495

5 Воронежская область 397

6 Красноярский край 385

7 Пермский край 354

8 Свердловская область 348

9 Республика Крым 342

10 Иркутская область 340

11 Забайкальский край 337

12 Брянская область 323

13 Хабаровский край 312

14 Омская область 311

15 Республика Бурятия 297

16 Ростовская область 296

17 Республика Коми 286

18 Оренбургская область 268

19 Мурманская область 260

20 Смоленская область 259

21 Тверская область 250

22 Владимирская область 247

23 Приморский край 245

24 Волгоградская область 241

25 Челябинская область 240

26 Ленинградская область 233

27 Самарская область 227

28 Вологодская область 219

29 Алтайский край 219

30 Тюменская область 214

31 Краснодарский край 212

32 Калининградская область 210

33 Республика Карелия 203

34 Архангельская область 202

35 Саратовская область 202

36 Республика Башкортостан 196

37 Астраханская область 193

38 Ярославская область 190

39 Новосибирская область 189

40 Ульяновская область 185

41 Республика Дагестан 183

42 Курская область 182

43 Ставропольский край 180

44 Пензенская область 175

45 Кемеровская область 173

46 Республика Хакасия 164

47 Ханты-Мансийский автономный округ 162

48 Липецкая область 158

49 Тульская область 151

50 Псковская область 144

51 Рязанская область 140

52 Республика Тыва 130

53 Удмуртская Республика 129

54 Новгородская область 121

55 Костромская область 120

56 Севастополь 115

57 Калужская область 110

58 Кировская область 108

59 Амурская область 103

60 Белгородская область 103

61 Ямало-Ненецкий автономный округ 101

62 Республика Калмыкия 97

63 Орловская область 95

64 Республика Саха (Якутия) 95

65 Ивановская область 95

66 Курганская область 94

67 Тамбовская область 94

68 Сахалинская область 79

69 Томская область 74

70 Чеченская Республика 73

71 Республика Чувашия 62

72 Республика Марий Эл 57

73 Республика Мордовия 53

74 Кабардино-Балкарская Республика 52

75 Республика Алтай 49

76 Камчатский край 46

77 Республика Татарстан 42

78 Карачаево-Черкесская Республика 41

79 Республика Адыгея 37

80 Республика Ингушетия 37

81 Республика Северная Осетия-Алания 32

82 Еврейская автономная область 29

83 Магаданская область 25

84 Ненецкий автономный округ 13

85 Чукотский автономный округ 10

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 707 452 случая (+0,44%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Республика Северная Осетия-Алания, Республика Татарстан 0,18%

2. Карачаево-Черкесская Республика 0,19%

3. Томская область, Кабардино-Балкарская Республика 0,21%

За последние сутки подтверждено 734 смерти:

Москва 109

Санкт-Петербург 101

Иркутская область 32

Нижегородская область 27

Краснодарский край 23

Московская область 20

Свердловская область 19

Ростовская область 18

Республика Бурятия 17

Тюменская область 15

Саратовская область 14

Алтайский край 14

Воронежская область 12

Пензенская область 12

Ленинградская область 11

Пермский край 11

Челябинская область 11

Красноярский край 11

Вологодская область 10

Рязанская область 9

Тульская область 9

Самарская область 9

Ульяновская область 9

Омская область 9

Смоленская область 8

Новосибирская область 8

Хабаровский край 8

Брянская область 7

Владимирская область 7

Тверская область 7

Мурманская область 7

Республика Крым 7

Волгоградская область 7

Липецкая область 6

Республика Коми 6

Ставропольский край 6

Республика Башкортостан 6

Республика Чувашия 6

Кемеровская область 6

Курская область 5

Республика Хакасия 5

Забайкальский край 5

Приморский край 5

Калужская область 4

Ярославская область 4

Астраханская область 4

Севастополь 4

Республика Марий Эл 4

Удмуртская Республика 4

Курганская область 4

Белгородская область 3

Ивановская область 3

Костромская область 3

Тамбовская область 3

Псковская область 3

Республика Адыгея 3

Республика Дагестан 3

Кабардино-Балкарская Республика 3

Карачаево-Черкесская Республика 3

Оренбургская область 3

Орловская область 2

Республика Карелия 2

Республика Калмыкия 2

Чеченская Республика 2

Республика Мордовия 2

Республика Татарстан 2

Ханты-Мансийский автономный округ 2

Амурская область 2

Архангельская область 1

Кировская область 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Республика Саха (Якутия) 1

Магаданская область 1

Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 140 775 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 336 человек:

Москва 6805

Санкт-Петербург 3387

Московская область 2046

Воронежская область 358

Нижегородская область 343

Свердловская область 327

Республика Башкортостан 320

Пермский край 302

Республика Крым 293

Тверская область 274

Республика Бурятия 270

Хабаровский край 265

Владимирская область 232

Омская область 208

Забайкальский край 208

Брянская область 192

Приморский край 186

Самарская область 178

Тюменская область 172

Калининградская область 166

Архангельская область 162

Курская область 151

Кемеровская область 151

Республика Дагестан 146

Республика Карелия 137

Ханты-Мансийский автономный округ 135

Челябинская область 130

Ростовская область 127

Вологодская область 126

Новосибирская область 126

Ульяновская область 123

Республика Саха (Якутия) 122

Саратовская область 120

Псковская область 119

Севастополь 117

Красноярский край 112

Белгородская область 107

Республика Коми 107

Костромская область 105

Рязанская область 105

Тамбовская область 104

Волгоградская область 101

Кировская область 101

Липецкая область 94

Оренбургская область 92

Смоленская область 91

Калужская область 88

Ставропольский край 88

Орловская область 82

Новгородская область 78

Ивановская область 74

Ленинградская область 74

Иркутская область 74

Астраханская область 73

Ярославская область 72

Томская область 68

Мурманская область 67

Ямало-Ненецкий автономный округ 67

Сахалинская область 61

Республика Чувашия 60

Курганская область 59

Тульская область 58

Краснодарский край 55

Республика Татарстан 47

Амурская область 46

Республика Тыва 45

Республика Мордовия 42

Удмуртская Республика 42

Алтайский край 41

Республика Алтай 35

Республика Марий Эл 33

Республика Калмыкия 27

Пензенская область 25

Республика Ингушетия 16

Чеченская Республика 16

Республика Адыгея 15

Республика Северная Осетия - Алания 14

Кабардино-Балкарская Республика 12

Камчатский край 12

Карачаево-Черкесская Республика 10

Республика Хакасия 8

Магаданская область 5

Ненецкий автономный округ 2

Еврейская автономная область 2

За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 143 255.

Собянин открыл в Лужниках один из крупнейших в мире пунктов вакцинации
В регионах Общество Здоровье ДФО ПФО СЗФО СКФО СФО Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
В Москве началось прощание с Владимиром Меньшовым
Денис Проценко: Жара ухудшает течение COVID-19
Авторы закона об игристых винах объяснили понятие "российское шампанское"
В России уточнят понятие "гражданин без определенного места жительства"
О чем рассказал Валерий Фальков на "Деловом завтраке" в "РГ"
Насколько опасен штамм коронавируса "дельта плюс"