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08.07.2021 12:34

МегаФон поможет привлечь туристов в Хакасию

Туристский информационный центр Хакасии совместно с МегаФоном впервые реализовали проект по анализу турпотока в республике с применением технологии анализа больших данных (Big Data). Исследование поможет привлечь в регион больше туристов.

На основе данных проекта ведомству удалось оценить численность туристов в республике в различные сезоны, а также выяснить, из каких регионов и стран в Хакасию приезжают путешественники - в топ-3 вошли Красноярский край, Республика Тыва и Кемеровская область. Кроме того, анализ больших данных позволил уточнить, сколько времени визитеры проводят в Хакасии и с какой целью едут: большинство - в гости к родственникам и на отдых, менее 1 процента - в командировку.

"На этом этапе нашей главной задачей было оценить реальные туристические потоки в Хакасии, ведь статистические инструменты в этой сфере не всегда совершенны. Некоторые результаты исследования были довольно неожиданными. Например, выяснилось, что интерес к республике проявляют туристы из Иркутской области и Японии. Мы уже активно используем полученные данные для продвижения отдыха в республике: готовим рекламную кампанию для поддержания интереса к Хакасии в наиболее перспективных регионах", - отметила руководитель Туристского информационного центра Хакасии Ирина Дерюшева.

Представители ведомства оценили точность, быстроту получения данных и удобную визуализацию сервиса "Цифровой туризм" МегаФона. В дальнейшем информационный центр планирует использовать современные инструменты анализа Big Data для определения мест сосредоточения туристов в Хакасии, чтобы развивать инфраструктуру гостеприимства региона.

"Современные технологии геоаналитики позволяют видеть актуальную и детальную картину. Сегодня наши возможности анализа больших данных позволяют точно определить места притяжения гостей в регионах, изучать транспортные потоки, составлять "цифровой портрет" среднестатистического путешественника - пол, возраст, виды отдыха, которыми он интересуется. Хакасия обладает огромным рекреационным потенциалом, и надеюсь, что сервисы МегаФона помогут увеличить привлекательность республики для туристов", - комментирует Евгений Иванов, директор по развитию цифровых проектов МегаФона в Сибири.

Материал подготовлен пресс-службой ПАО "МегаФон"

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