На Алтае хозяйке пса дали условный срок за покусанного полицейского

В Алтайском крае жительница Заринского района получила условный срок за то, что натравила собаку на полицейского, находившегося при исполнении обязанностей. Наказание могло быть и реальным, если бы при нападении животного сотрудник полиции получил травмы, опасные для жизни.

Как сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ, ЧП произошло 11 августа 2020 года на станции Смазнево Заринского района. Оперуполномоченный Алтайского линейного управления МВД во время расследования попытался осмотреть приусадебный участок у дома осужденной. Но она спустила на него собаку, которая покусала полицейского, нанеся ему рваные раны бедра и голени. "При этом женщина стояла и смотрела, как пес рвет сотрудника полиции, и не предприняла никаких попыток отогнать его", - отметили в ведомстве.

В результате Заринский городской суд признал ее виновной в насилии над представителем власти, не опасного для его жизни и здоровья. Приговор - три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.