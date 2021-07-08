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08.07.2021 11:39
Рубрика: Происшествия

На Алтае хозяйке пса дали условный срок за покусанного полицейского

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

В Алтайском крае жительница Заринского района получила условный срок за то, что натравила собаку на полицейского, находившегося при исполнении обязанностей. Наказание могло быть и реальным, если бы при нападении животного сотрудник полиции получил травмы, опасные для жизни.

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Как сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ, ЧП произошло 11 августа 2020 года на станции Смазнево Заринского района. Оперуполномоченный Алтайского линейного управления МВД во время расследования попытался осмотреть приусадебный участок у дома осужденной. Но она спустила на него собаку, которая покусала полицейского, нанеся ему рваные раны бедра и голени. "При этом женщина стояла и смотрела, как пес рвет сотрудника полиции, и не предприняла никаких попыток отогнать его", - отметили в ведомстве.

В результате Заринский городской суд признал ее виновной в насилии над представителем власти, не опасного для его жизни и здоровья. Приговор - три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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