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08.07.2021 13:27

ООО "Транснефть – Восток" направило на охрану труда более 200 млн рублей

Фото: ООО "Транснефть - Восток" Фото: ООО "Транснефть - Восток"
Фото: ООО "Транснефть - Восток"

ООО "Транснефть - Восток" подвело итоги реализации мероприятий в области охраны труда за первое полугодие. На улучшение условий производства и сохранение здоровья работников предприятие направило 220 млн руб.

Успешно реализован комплекс противоэпидемических мер по нераспространению коронавирусной инфекции. В настоящее время для сотрудников установлены особые режимы работы с учетом их функционала. Люди обеспечены средствами индивидуальной защиты, повсеместно на объектах проводится термометрия, дезинфекционная обработка. Вакцинацию из более чем восьмитысячного коллектива прошли почти 90 процентов.

В ООО "Транснефть - Восток" организован производственный контроль за соблюдением санитарных норм и правил, осуществляются периодические медицинские осмотры работников. Для предупреждения заболеваемости вирусным клещевым энцефалитом закуплено почти две тысячи доз вакцины.

Фото: ООО "Транснефть - Восток"

Одним из приоритетов деятельности ООО "Транснефть - Восток" является развитие культуры производственной безопасности и пропаганда неукоснительного соблюдения требований охраны труда, повышение знаний работников. Был разработан комплекс информационных мероприятий о значимости соблюдения правил безопасности на рабочем месте. Организован курс повышения квалификации руководителей и специалистов служб охраны труда по программе "Безопасность технологических процессов и производств".

Значительный объем финансирования в первом полугодии 2021 года был направлен на приобретение спецодежды и обуви. Также закуплены технические средства и приспособления, обеспечивающие безопасность сотрудников при проведении производственных работ.

Больше официальной информации - на сайте.

Материал подготовлен службой общественных коммуникаций ООО "Транснефть-Восток"

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