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08.07.2021 08:44
Рубрика: Общество

В лагере под Красноярском 20 детей заразились COVID-19

Текст: Дмитрий Машуков

Следственный комитет организовал проверку спортивно-оздоровительного комплекса "Зеленые горки" в Манском районе. Поводом стала информация о вспышке коронавирусной инфекции среди детей и вожатых. Речь может идти о халатности и оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, сообщил главк СК по Красноярскому краю и Хакасии.
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По предварительным сведениям, медики диагностировали COVID-19 у 20 детей и двух взрослых, находившихся в лагере во время второй смены.

Следователи выясняют причины распространения инфекции в детском учреждении, оценивают соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства сотрудниками спортивно-оздоровительного комплекса.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Пандемия коронавируса COVID-19

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