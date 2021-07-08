В лагере под Красноярском 20 детей заразились COVID-19

Следственный комитет организовал проверку спортивно-оздоровительного комплекса "Зеленые горки" в Манском районе. Поводом стала информация о вспышке коронавирусной инфекции среди детей и вожатых. Речь может идти о халатности и оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, сообщил главк СК по Красноярскому краю и Хакасии.

По предварительным сведениям, медики диагностировали COVID-19 у 20 детей и двух взрослых, находившихся в лагере во время второй смены.

Следователи выясняют причины распространения инфекции в детском учреждении, оценивают соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства сотрудниками спортивно-оздоровительного комплекса.