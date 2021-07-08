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08.07.2021 13:58
Рубрика: Власть

Военные построят пять автомобильных мостов в Туве

Текст: Юрий Гаврилов
Специалисты инженерных войск Центрального военного округа начали возводить несколько автомобильных мостов в труднодоступных районах Республики Тыва.

Они необходимы для восстановления транспортного сообщения на региональных трассах. Всего военным предстоит построить пять таких переправ. Три моста по 80 метров каждый инженерные подразделения ЦВО проложат через реку Моген-Бурен. Еще два длиной до 20 метров - через реку Чыргакы.

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Для проведения этих работ создали специальную группировку, куда вошли военнослужащие дислоцированного в Башкирии отдельного инженерного соединения округа, а также понтонно-мостовой бригады из Владимирской области. В общей сложности строить мосты будут около сотни солдат и офицеров, в распоряжении которых имеется более 20 единиц инженерной техники, в том числе бульдозеры, экскаваторы и автокраны.

Известно, что при возведении автомобильных переправ через реки военные используют фермы тяжелых мостов МТ-55. Их в разобранном виде доставит в нужное место вертолет Ми-26 бригады армейской авиации ЦВО. Но эта часть строительной операции еще впереди. А пока военнослужащие провели рекогносцировку районов предстоящих работ, расчистили прибрежную зону, подготовили насыпь и оборудовали подъездные пути к ней.

Опыт подобного строительства у военных имеется. Ранее они уже возводили мосты и временные переправы через реки в Республике Бурятия, а также на территории Тульской и Костромской областей.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Восточная Сибирь Правительство Минобороны СФО Тыва РГ-Видео

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