Военные построят пять автомобильных мостов в Туве

Они необходимы для восстановления транспортного сообщения на региональных трассах. Всего военным предстоит построить пять таких переправ. Три моста по 80 метров каждый инженерные подразделения ЦВО проложат через реку Моген-Бурен. Еще два длиной до 20 метров - через реку Чыргакы.
Для проведения этих работ создали специальную группировку, куда вошли военнослужащие дислоцированного в Башкирии отдельного инженерного соединения округа, а также понтонно-мостовой бригады из Владимирской области. В общей сложности строить мосты будут около сотни солдат и офицеров, в распоряжении которых имеется более 20 единиц инженерной техники, в том числе бульдозеры, экскаваторы и автокраны.
Известно, что при возведении автомобильных переправ через реки военные используют фермы тяжелых мостов МТ-55. Их в разобранном виде доставит в нужное место вертолет Ми-26 бригады армейской авиации ЦВО. Но эта часть строительной операции еще впереди. А пока военнослужащие провели рекогносцировку районов предстоящих работ, расчистили прибрежную зону, подготовили насыпь и оборудовали подъездные пути к ней.
Опыт подобного строительства у военных имеется. Ранее они уже возводили мосты и временные переправы через реки в Республике Бурятия, а также на территории Тульской и Костромской областей.