Жительница Омской области получила миллион на несуществующих детей

В Омской области завершено расследование уголовного дела по фактам мошенничества при получении социальных выплат. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, 48-летняя женщина вскоре предстанет перед судом.

Следствие велось отделом МВД по Кормиловскому району Омской области. По данным полиции, местная жительница в 2014 году обратилась в ЗАГС, написав заявление о рождении двоих детей. В документе говорилось, что роды проходили без помощи врачей вне стен медицинской организации. Удостоверить же этот факт своей подписью согласилась другая женщина.

Детей, "рожденных" только на бумаге, обвиняемая назвала Марией и Константином. Предоставив заведомо ложные данные, она получила различные пособия, предусмотренные как на региональном, так и на федеральном уровне. Сумма похищенных в итоге средств превысила 570 тысяч рублей.

Далее предприимчивая женщина взяла кредит на покупку дома и погасила долг за счет государственного сертификата на материнский капитал. В этом случае сумма ущерба составила более 450 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма, которой удалось завладеть предполагаемой мошеннице, превысила миллион рублей.

Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы. Уголовное дело с обвинительным заключением, которое было утверждено прокуратурой, направлено в суд для рассмотрения по существу.