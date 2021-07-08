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08.07.2021 12:55
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье восемь человек пострадали в ДТП из-за лихача

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

На въезде в город Изобильный Ставропольского края утром 8 июля в лобовом столкновении двух легковых автомобилей пострадали восемь человек, среди них трое детей. Как сообщили в УГИБДД по региону, предполагаемый виновник ДТП меньше чем за год около десяти раз привлекался к административной ответственности за грубые нарушения правил дорожного движения.

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- 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105 из Краснодарского края выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением, не выдержал безопасной дистанции до движущегося впереди автомобиля, и чтобы избежать с ним столкновения, выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем Hyundai, - говорится в сообщении в официальном аккаунте УГИБДД Ставрополья в Instagram.

В результате столкновения пострадали водитель и двое взрослых пассажиров отечественной легковушки, а также водитель и четверо пассажиров иномарки. Среди них трое детей возрастом 4, 5 и 16 лет. Все пострадавшие госпитализированы. Как уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции, младшие дети перевозились без специальных кресел, что усугубило полученные травмы.

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