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08.07.2021 16:06
Рубрика: Общество

В больнице Нальчика врачи достали нож из глазницы пациента

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)

Бригада врачей разных дисциплин в Республиканской клинической больнице Кабардино-Балкарии провела сложнейшую операцию на пациенте с проникающим ранением глазницы и черепа. Как сообщили в официальном аккаунте медицинского учреждения в Instagram, в результате пациента удалось спасти.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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- Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в тяжелом состоянии. После обследования ему поставили диагноз ""Проникающее ножевое ранение правой орбиты, полости черепа субарахноидально-паренхиматозное кровоизлияние в правой лобно- височной области с прорывом крови в желудочковую систему. Перелом задней стенки правой орбиты со смещением фрагментов. Инородное тело правой орбиты, полости черепа", - отмечается в сообщении.

Врачи достали нож и обработали рану, а затем дренировали желудочковую систему головного мозга. В операции принимали участие нейрохирурги, офтальмологи и анестезиологи. Сейчас состояние пациента оценивается как стабильное.

В том, как нож попал мужчине в глаз, разбираются правоохранители.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария

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