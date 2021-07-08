В Махачкале ливневый потоп унес по улице женщину

Вечером в среду на Махачкалу обрушился сильный ливень. Буквально в течение получаса улицы города превратились в бушующие реки. Соцсети переполнены фото и видео стихийного бедствия.

На одном из них видно, как река, с огромной скоростью несущаяся по проспекту, понесла женщину, которая пыталась выплыть на обочину. К ней по пояс в воде пытался прийти на помощь мужчина. Как рассказали "РГ" очевидцы, примерно в ста метрах от места съемки люди смогли спасти женщину.

На другом видео бурный поток чуть не засосал девушку, ей на помощь бросился парень, которому с трудом удалось вытащить ее из водяного плена.

Последствия дождей сказываются до сих пор. Со вчерашнего дня во многих районах Махачкалы нет света и воды, не работает интернет.

По данным синоптиков, сегодня в Махачкале вновь ожидаются дожди.