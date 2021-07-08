Ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС отстрелялись в Арктике крылатыми ракетами

Самолеты дальней авиации России ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС провели в Арктике летно-тактические учения и выполнили пуски крылатых ракет. Целями ракетоносцев стали наземные объекты на одном из военных полигонов.

"Пуски прошли штатно, ракеты поразили цели на полигоне, подтвердив заданные характеристики", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

В воздушных маневрах участвовали самолеты из Амурской и Рязанской областей, которые совершили перелет из мест дислокации на аэродром под Саратовом. Отметим, что летно-тактические учения проходят под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

Кроме того, на военном полигоне в Иркутской области экипажи самолетов Ту-95МС провели стрельбы из кормовых авиационных пушек ГШ-23. Продолжительность полета составила более шести часов.

В учениях также принимает участие воздушный танкер: самолет-заправщик Ил-78. Завершатся воздушные маневры 9 июля.