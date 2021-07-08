В Архангельске стали пропадать крышки с канализационных колодцев

В Архангельске стали чаще воровать крышки с канализационных люков. Это связывают с подорожанием металла.

Как сообщила администрация города, в этом году установлено 17 таких фактов в разных районах - от оживленных центральных улиц до окраин. О пропавших крышках сообщают главы округов и пользователи социальных сетей. После каждой кражи полиция проверяет пункты приема металлолома.

Открытые люки представляют опасность для пешеходов и автомобилей. Городу приходится закупать новые крышки, и расходы на это уже выросли в 16 раз по сравнению с прошлым годом.

Власти Архангельска обратились за помощью к полиции. Ловить охотников за металлом будут участковые, сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы.

Кроме того, город договорился с коммунальными службами о замене металлических крышек на полимерпесчаные. Они не представляют интереса для похитителей, но имеют один недостаток - их нельзя устанавливать на проезжей части.