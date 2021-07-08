В Калининграде завели уголовное дело об искажении фактов о COVID-19

Новости

На Ямале пропал с радаров легкомоторный самолет 15:22
Путин назвал доброе сердце залогом достижений в жизни 15:16
Путин успокоил расплакавшегося от волнения школьника 15:15
В Новосибирске водитель Audi насмерть сбил ребенка на самокате 15:14
Скончался народный артист России Михаил Глуз 15:10
В Петербурге фирмы с вакцинированными работниками получат особый статус 15:01
Назван способ остановить распространение штамма "Дельта плюс" 14:59
Около 100 бутылок алкоголя изъяли в караоке-баре в центре Москвы 14:51
На "Иннопроме" представили говорящего робота-дезинфектора 14:51
"Опаснее, чем в 2010-м": Врач предупредил об особой угрозе нынешней жары 14:42
В Москве стартовал чемпионат Европы по гребле в дисциплине марафон 14:42
Оперштаб: В Москве выявлено 6040 новых случаев COVID-19 14:33
Моника Беллуччи и Дева Кассель снялись вместе для обложки Vogue Italia 14:26
Ученые нашли "резервуар" для COVID-19 в организме человека 14:22
В Тюмени эвакуировали торгово-развлекательные центры 14:14
СМИ: Игорь Верник госпитализирован в Москве 14:11
Патрушев: На Юге России растет число инфицированных коронавирусом 14:03
Песков заявил об эффективности российских вакцин к новым штаммам коронавируса 13:55
В Ленобласти три человека погибли при столкновении автомобиля с поездом 13:49
Власти Флоренции запретили вечерние прогулки по городу 13:38
Песков: Запад любыми средствами будет добиваться сдерживания России 13:37
В Москве простились с Владимиром Меньшовым 13:35
Песков прокомментировал идею Памфиловой перенести Единый день голосования 13:34
Суд арестовал мужчину, захватившего банк в Тюмени 13:34
В России итоги переписи населения огласят в два этапа 13:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
08.07.2021 14:27
Рубрика: Происшествия

В Калининграде завели уголовное дело об искажении фактов о COVID-19

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

В Калининграде против сотрудников одной из городских больниц возбуждено уголовное дело об искажении информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей.

В Калининграде медика задержали за подделку справок о вакцинации

Как сообщили в региональном следственном управлении СК России, по версии следствия, должностные лица больницы участвовали в схеме продажи фальшивых сертификатов о прохождении вакцинации против коронавируса. За это 7 июля была задержана администратор поликлинического отделения этой больницы, которая, по данным полиции, за деньги выдавала людям липовые сертификаты о якобы сделанных прививках, а вакцину выливала в унитаз.

Сейчас этим делом занимается СК, по данным которого, сотрудники больницы не только подделывали документы о вакцинации, но и внесли в федеральный реестр вакцинированных заведомо недостоверные сведения.

- Таким образом была искажена информация о фактах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, предназначенная для жителей Калининградской области и органов, уполномоченных на принятие мер по устранению опасности, а также создана угроза распространения коронавирусной инфекции, - подчеркнули в пресс-службе регионального СУ СК России.

Эти действия подпадают под статью 237 Уголовного кодекса. Сейчас следователи определяют круг лиц, которые будут привлечены в качестве обвиняемых, и дополнительные эпизоды преступной деятельности.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
В Москве простились с Владимиром Меньшовым
Суд арестовал мужчину, захватившего банк в Тюмени
Денис Проценко: Жара ухудшает течение COVID-19
Евросоюз предложил России обсудить взаимодействие по вакцинным сертификатам
Верховный суд: тайное снятие денег с чужой карты считается крупной кражей
ФСБ задержала главу татарстанского звена "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"