В Калининграде завели уголовное дело об искажении фактов о COVID-19

В Калининграде против сотрудников одной из городских больниц возбуждено уголовное дело об искажении информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей.

Как сообщили в региональном следственном управлении СК России, по версии следствия, должностные лица больницы участвовали в схеме продажи фальшивых сертификатов о прохождении вакцинации против коронавируса. За это 7 июля была задержана администратор поликлинического отделения этой больницы, которая, по данным полиции, за деньги выдавала людям липовые сертификаты о якобы сделанных прививках, а вакцину выливала в унитаз.

Сейчас этим делом занимается СК, по данным которого, сотрудники больницы не только подделывали документы о вакцинации, но и внесли в федеральный реестр вакцинированных заведомо недостоверные сведения.

- Таким образом была искажена информация о фактах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, предназначенная для жителей Калининградской области и органов, уполномоченных на принятие мер по устранению опасности, а также создана угроза распространения коронавирусной инфекции, - подчеркнули в пресс-службе регионального СУ СК России.

Эти действия подпадают под статью 237 Уголовного кодекса. Сейчас следователи определяют круг лиц, которые будут привлечены в качестве обвиняемых, и дополнительные эпизоды преступной деятельности.