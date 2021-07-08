В Коми осудили мужчину, совершавшего развратные действия против детей

В Республике Коми вынесли приговор мужчине, в отношении которого возбудили уголовное дело по статье 135 УК РФ - совершение действий в отношении несовершеннолетних. 24-летний гражданин иностранного государства отправится в колонию строгого режима, сообщила в четверг пресс-служба регионального Следкома.

Все случилось в сентябре прошлого года в Сыктывкаре. Мужчина в подъезде дома по улице Пушкина совершил развратные действия в отношении 14-летнего мальчика, а потом в подъезде дома по улице Домны Каликовой подобному преступлению подверглась 13-летняя девочка.

Подозреваемого задержали в тот же день и избрали для него меру пресечения в виде содержания под стражей. Судимый гражданин свою вину так и не признал. Но суд посчитал представленные доказательства достаточными для вынесения приговора. Мужчина проведет в колонии семь лет.