В Старой Руссе нашли древнюю бусину редкой красоты

В Старой Руссе на Пятницком раскопе историки обнаружили бусину из горного хрусталя, об этом на своей странице Facebook рассказал археолог Павел Колосницын.

Бусину нашли в слоях XIII века в границах усадьбы. Ученым предстоит установить точную датировку бусины.

Невооруженным взглядом видно, что огранка у артефакта очень аккуратная, бусина прозрачна, сверкает на солнце. Не исключено, что она попала в слой 800-летней давности из более поздних слоев когда территорию в прошлом, например, перекапывали.

Пятницкий раскоп находится на месте старой торговой площади. К XIII веку здесь уже было развито солеварение и жили в городе, который, тогда назывался просто Руссой, весьма небедные люди.