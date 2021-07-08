Статистики рассказали, почему на Дону стало меньше свадеб

В Ростовской области за прошлый год зарегистрировано 20 932 брака. Это на 21,5 процента меньше, чем годом ранее.

Эксперты связывают такое падение прежде всего с пандемией коронавируса и введением в прошлом году ограничительных мер.

Среди тех, кто вступил в брачный союз, больше половины обменялись кольцами впервые (66 процентов мужчин и 63 процента женщин). Примерно треть молодоженов зарегистрировали официальные отношения во второй раз.

Такие подсчеты провели специалисты Ростовстата специально ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

Сократилось и количество разводов - на 7,6 процента. Возможно, это также связано с ограничительными мерами, но психологи утверждают, что трудные времена лучше переживать вместе.

И, несмотря на вирусы и прочие невзгоды, донские семьи продолжают пополняться. В прошлом году на свет появились 36 485 малышей. Причем отчетливо прослеживается тенденция изменения модели семьи с однодетной на двухдетную: 39 процентов новорожденных-первенцев и 38 процентов - вторых в семье детей. Третьи по счету в семье родились 16 процентов новорожденных и 7 процентов - четвертые. Немалая роль в этом экономической политики правительства, которое вводит различные стимулирующие выплаты при рождении, а также воспитании детей.