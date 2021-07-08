Статистики рассказали, почему на Дону стало меньше свадеб

Новости

На Ямале пропал с радаров легкомоторный самолет 15:22
Путин назвал доброе сердце залогом достижений в жизни 15:16
Путин успокоил расплакавшегося от волнения школьника 15:15
В Новосибирске водитель Audi насмерть сбил ребенка на самокате 15:14
Скончался народный артист России Михаил Глуз 15:10
В Петербурге фирмы с вакцинированными работниками получат особый статус 15:01
Назван способ остановить распространение штамма "Дельта плюс" 14:59
Около 100 бутылок алкоголя изъяли в караоке-баре в центре Москвы 14:51
На "Иннопроме" представили говорящего робота-дезинфектора 14:51
"Опаснее, чем в 2010-м": Врач предупредил об особой угрозе нынешней жары 14:42
В Москве стартовал чемпионат Европы по гребле в дисциплине марафон 14:42
Оперштаб: В Москве выявлено 6040 новых случаев COVID-19 14:33
Моника Беллуччи и Дева Кассель снялись вместе для обложки Vogue Italia 14:26
Ученые нашли "резервуар" для COVID-19 в организме человека 14:22
В Тюмени эвакуировали торгово-развлекательные центры 14:14
СМИ: Игорь Верник госпитализирован в Москве 14:11
Патрушев: На Юге России растет число инфицированных коронавирусом 14:03
Песков заявил об эффективности российских вакцин к новым штаммам коронавируса 13:55
В Ленобласти три человека погибли при столкновении автомобиля с поездом 13:49
Власти Флоренции запретили вечерние прогулки по городу 13:38
Песков: Запад любыми средствами будет добиваться сдерживания России 13:37
В Москве простились с Владимиром Меньшовым 13:35
Песков прокомментировал идею Памфиловой перенести Единый день голосования 13:34
Суд арестовал мужчину, захватившего банк в Тюмени 13:34
В России итоги переписи населения огласят в два этапа 13:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
08.07.2021 14:01
Рубрика: Общество

Статистики рассказали, почему на Дону стало меньше свадеб

Текст: Лариса Ионова
Фото: Photoxpress Фото: Photoxpress
Фото: Photoxpress

В Ростовской области за прошлый год зарегистрировано 20 932 брака. Это на 21,5 процента меньше, чем годом ранее.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
В московских ЗАГСах сняли введенные из-за коронавируса ограничения

Эксперты связывают такое падение прежде всего с пандемией коронавируса и введением в прошлом году ограничительных мер.

Среди тех, кто вступил в брачный союз, больше половины обменялись кольцами впервые (66 процентов мужчин и 63 процента женщин). Примерно треть молодоженов зарегистрировали официальные отношения во второй раз.

Такие подсчеты провели специалисты Ростовстата специально ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

Сократилось и количество разводов - на 7,6 процента. Возможно, это также связано с ограничительными мерами, но психологи утверждают, что трудные времена лучше переживать вместе.

И, несмотря на вирусы и прочие невзгоды, донские семьи продолжают пополняться. В прошлом году на свет появились 36 485 малышей. Причем отчетливо прослеживается тенденция изменения модели семьи с однодетной на двухдетную: 39 процентов новорожденных-первенцев и 38 процентов - вторых в семье детей. Третьи по счету в семье родились 16 процентов новорожденных и 7 процентов - четвертые. Немалая роль в этом экономической политики правительства, которое вводит различные стимулирующие выплаты при рождении, а также воспитании детей.

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Юг России ЮФО ЮФО Ростовская область

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
В Москве простились с Владимиром Меньшовым
Суд арестовал мужчину, захватившего банк в Тюмени
Денис Проценко: Жара ухудшает течение COVID-19
Евросоюз предложил России обсудить взаимодействие по вакцинным сертификатам
О чем рассказал Валерий Фальков на "Деловом завтраке" в "РГ"
Насколько опасен штамм коронавируса "дельта плюс"