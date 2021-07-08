Рэпера Элджея лишили водительских прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей

Мировой судья судебного участка №170 Тушинского района Москвы рассмотрел материалы дела об административном правонарушении в отношении Гражданина Узенюка А.К. (известен как рэпер Элджей - муж телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой).

Суд признал музыканта виновным по части 1 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях "Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Узенюку назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления транспортными средствами на срок 1 год 7 месяцев. Максимальное наказание по этой статье КоАП - лишение прав на 2 года, максимальный штраф - 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 мая на проспекте Маршала Жукова сотрудники ДПС догнали и остановили автомобиль, за рулем которого оказался рэпер Элджей. Автоинспекторы заподозрили, что водитель пьян и предложили ему пройти медосвидетельствование. Но музыкант отказался от его прохождения.

Ранее стало известно о привлечении к ответственности по той же статье КоАП об отказе в медосвидетельствовании популярного блогера Гусейна Гасанова.