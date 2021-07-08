России нужны новые люди с новыми идеями по развитию страны

В ТПП РФ прошла пресс-конференция "Ускоренный подъем экономики России: внешние и внутренние резервы". Мероприятие было организовано агентством "Интерфакс" совместно с Фондом поддержки и развития общественных инициатив и социальных программ в области журналистики, просвещения, культуры и спорта "Планета".

"К проведению конференции нас подвигла публикация в печати материалов с сайта 20idei.ru общественного деятеля Дмитрия Давыдова, в которых предложен ряд идей по развитию России", - сообщил президент Фонда "Планета" Ибрагим Мальсагов.

Участники обсудили ряд вопросов из области экологии, строительства, финансов и образования.

"В ведущих странах мира экологическая тема занимает одно из главных мест. Что касается нашей страны, президент России в ходе недавней прямой линии четко заявил, что экология должна быть среди главных приоритетов", - подчеркнул директор Института политических исследований Сергей Марков.Отмечалось, что имеющиеся технологиипомогают как перерабатывать мусор, так и получать дополнительные доходы в виде выработки электроэнергии и других полезных вещей. С. Марков считает, что критически осмысленный западный опыт при использовании его в приемлемых для российской действительности формах, способен дать ощутимый экономический и социальный результат в вопросах переработки и утилизации мусора.

Касаясь вопросов строительства, эксперты были единодушны в том, чтоупрощение порядка получения разрешений на строительство ведет к притоку инвесторов. Сегодня в РФ время, затрачиваемое на процедуры по получению всяческих разрешений,доходит до 273 дней и состоит из 14 действий. В то время как в Сингапуре, например, эти процедуры укладываются в 39 дней и 10 действий.

Создание Международного финансового центра в Москве способствовало бы привлечению инвестиций и стало одним из важнейших признаков конкурентоспособности российской экономики, роста ее влияния в мире, создало бы предпосылки для превращения рубля в одну из мировых резервных валют, - согласен обозреватель "Финансовой газеты" Константин Смирнов.

"Мы находимся перед уникальной ситуацией радикальной смены модели правления и развития во всем мире. То, что мы не до конца вписались в эту модель в 90-годы, является сегодня для страны только плюсом", - считает основатель "Фонда экономических исследований" Михаил Хазин.

Аналитик предлагает искать людей, которые не связаны со старой моделью из 90-х. "Нам нужны новые люди и с новыми идеями, которые готовы строить что-то новое. В экономике мы таких людей нашли, сегодня мировая экономика развивается на русском языке. Надо найти и продвинуться в других направлениях", -рекомендует эксперт.

Этогоможно достичь созданием образовательной среды в виде студенческих городов, привлекаяк участию в их организациилучшие иностранные вузы, - отмечали участники пресс-конференции,

Трансляция мероприятия велась на сайте "Интерфакса", запись размещена там же в разделе "Пресс-центр".

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Фонда "Планета".