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08.07.2021,  
17:57
Текст:  Антон Валагин

Российские бомбардировщики сорвали выступление глав Испании и Литвы

Пресс-конференция премьер-министра Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы на авиабазе Шауляй была сорвана из-за необходимости поднять в воздух истребители Eurofighter Typhoon испанских ВВС для сопровождения двух российских бомбардировщиков Су-24, появившихся над Балтийским морем как раз во время выступления Науседы.

Фото: Pycckue/Wikimedia.org
Оборону стратегического бомбардировщика показали на видео

Один из истребителей использовали в качестве фона для политиков, но боевая тревога оказалась важнее: президент и премьер отошли в сторону, журналистов, трибунки с микрофонами и флаги убрали. Видео вызванной российской авиацией суматохи появилось в Сети.

В Минобороны РФ подчеркнули, что пара Су-24 морской авиации ВМФ России выполняла плановый учебно-тренировочный полет над нейтральными водами Балтийского моря в соответствии с правилами использования международного воздушного пространства. Нарушения границ других государств при этом допущено не было.

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