Самочувствие Татьяны Москальковой, заболевшей COVID-19, улучшилось

Новость о том, что Татьяне Москальковой, заболевшей COVID-19 и госпитализированной в больницу, стало лучше, подтвердила ее пресс-служба.

- В больнице слова благодарности трогают по-особенному, потому что именно здесь, как нигде, ощущаешь ценность и в то же время хрупкость человеческой жизни (Москалькову в больнице поблагодарили за помощь в госпитализации людей, заболевших коронавирусо в местах лишения свободы - прим. ред.), - написала омбудсмен в своем Instagram. - Я вижу сколько сил и труда вкладывают в борьбу за жизнь и здоровье каждого из нас врачи и медицинский персонал. Огромная вам благодарность и низкий поклон.